Земетресение от 4,2 разлюля Северозападна Гърция

Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в обедните часове днес в района на град Янина, Северозападна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от селището Тирия, а дълбочината на огнището се оценява на 5 км.

Заради сравнително малката дълбочина земетресението е било усетено силно и е предизвикало безпокойство сред местните жители, но няма информация за пострадали хора и щети.

Властите остават бдителни, защото според експертите не са изключени вторични трусове в следващите часове.

