Новини Днес | 116

Окръжният прокурор на Бургас: Бургазлиев се е самоубил

Той се е застрелял в дясното слепоочие

16.03.2026 | 17:15 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

57-годишният Христо Бургазлиев, който бе открит застрелян в автомобила си в центъра на Бургас, се е самоубил със законно притежаван пистолет "Зигзауер". Това съобщи пред журналисти окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

"На този етап наличните доказателствени източници мотивират становище за извършено самоубийство", заяви Чинев. 

По думите му Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка, куршумът е излязъл от стъклото на колата, а проектила от него е влязъл в магазина за перилни препарати. По чудо не е наранил магазинерката.

На мястото са близките на бизнесмена, както и телохранителят му, който се движи по принцип с него, когато внасят и изнасят пари от банката. 

Телохранителят обаче не е бил в автомобила, когато е взел решението да сложи край на живота си.

 

