Доброволци спасиха две от трите овце, пропаднали в 300-метровата пропаст

Майката овца и агнето са в добро състояние

17.03.2026 | 15:40 ч.
Снимка: БГНЕС

Доброволци спасиха овце, пропаднали в 300-метрова пропаст край Кърджали, съобщи БГНЕС.  Спасителна акция се проведе край кърджалийското село Широко поле, и в нея участваха около 20 души, оборудвани с алпийска техника.

Майката и агънцето са спасени, но третата овца паднала в пропастта по време на акцията, и загинала.

Преди месец две животни били изплашени от куче в района на средновековната крепост Моняк и пропаднали в 300-метрова пропаст.
Собственикът потърсил помощ на 112 и на място на два пъти бил изпратен спасителен екип на пожарната.

Първоначално било преценено, че е прекалено рисковано хора да се спуснат в пропастта. При повторното идване на спасители животните се изплашили и се разбягали. На собственикът било предложено овцете да бъдат упоени, но той отказал с мотива, че едното животно е бременно.

Преди седмици в пропастта се родило агънце.

Овцете са прекарали над два месеца на недостъпната скала, при изключително сурови зимни условия, без възможност сами да се измъкнат.

След като държавните власти не помогнали за спасяването на животните, доброволци от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани" – Стара Загора се наели да спасят бедстващите овце. Операцията продължила няколко часа, като алпинистите се спуснали с въжета на 170 метра в пропастта. 

Двете животинки са в добро състояние. 

