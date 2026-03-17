Момчето, което брутално уби 11-годишната Никол, наръга почти до смърт жена в Бургас

Иван Илиев, който през 2017 година, брутално уби 11-годишната Никол в асансьора на блок 108 в бургаския ж.к.“Меден рудник“, е арестуван за опита за убийство на 25-годишна жена.

На 17 март от ОД на МВР в Бургас съобщиха, че във вторник в 23.27 часа в Шокова зала на УМБАЛ-Бургас е приета млада дама, която е с множество прободни рани и с опасност за живота. Пред полицаите, минути след случилото се тя обяснила, че е нападната от мъж, който живеел в емблематичната бургаска сграда - Небостъргача.

Оказва се, че това е Иван Илиев, който днес е на 23 години. Органите на реда в града го познават добре заради бруталната история от 2017 година.

Той незабавно е арестуван, а разследващите установяват, че малко след 22 часа Иван и момичето, с което имали сексуални отношения, впоследствие се скарали и той взел кухненския нож, с острие от 10-12 см.

Наръгал я първо във врата, а прорезната рана била почти идентична с тази, с която преди 9 години умъртви Никол. Пробождането било много близко до самата артерия и само чудо е спасило жената от сигурна смърт. Тя все пак започнала да се бори с него, избутала го от себе си, дори успяла да нанесе няколко удара с ножа, но съвсем леки. След което побягнала надолу и помолила неизвестен мъж да я закара до Спешното отделение на УМБАЛ Бургас.

Иван е с наложена 24-часова полицейска мярка. Случаят е докладван на прокуратурата и се чака реакция от държавното обвинение.

Разследващи казаха, че имало достатъчно доказателства, за да се повдигне най-тежкото обвинение – по чл. 115, което ще прати нападателя за дълго зад решетките. Може би дори и до живот.

Припомняме, че до фаталната трагедия се стигна, след като Иван и Никол са се уговорили в интернет да се качат на покрива на блок 108, за да пушат наргиле. Разследващите бяха категорични, че Иван е имал сексуални намерения, но Никол го е отхвърлила в асансьора и се подиграла с него, което е провокирало агресията му.

С един замах Иван е прерязал вътрешната сънна артерия и е причинил силна кръвозагуба и остра анемия, довела до смъртта на Никол. Тя е останала в съзнание след пробождането, била е затворена в кабината на асансьора, викала е за помощ. Осъзнавала е неизбежността на смъртта си, изживявала е тежки предсмъртни мъки.