Д-р Христиана Бацелова: Има спад при имунизацията при морбили

На територията на община Бяла Слатина, област Враца, бяха потвърдени осем случая на морбили. Министерството на здравеопазването е разпоредило извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.

По думите на д-р Христиана Бацелова, специалист по епидемиология на инфекциозните болести, в момента е морбили е най-заразното инфекциозно заболяване, което се разпространява по хората.

“Поради някаква причина е имало източник на инфекция, който е бил заразен, той е контактувал с неимунно лице, дете, защото не е ваксинирано, тъй като не е дошла възрастта за ваксинация, или защото ваксинацията е отложена ненужно. Това лице се среща с болен от морбили, заразява се и оттам нататък то, срещайки се с други неимунни лица, морбили се разпространява", обясни д-р Бацелова за "България сутрин".

Епидемиологът обясни, че при морбили има ли спад в имунизационния обхват под 95% първа доза, вирусът се връща.

"Нямам официална информация от здравните власти все още. Едно дете може да е ваксинирано, но да не е развило достатъчно силен имунитет и да няма необходимата защита, тогава може да се разболее. Няма ваксина, която при 100 ваксинирани да изгражда максимално желаната протекция. Поради тази причина ние трябва да имаме максимално покритие чрез ваксинация и реваксинация. Това означава и първа, и втора доза от ваксината", подчерта д-р Бацелова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Неваксинираните деца

Тя е на мнение, че най-вероятно контактите на всички заразени ще бъдат издирени. "Може ще се обърне и внимание на деца, които е трябвало да бъдат ваксинирани, но по някаква причина не са. Вероятно ще бъдат издирени от личните лекари, за да могат да бъдат обхванати. Ваксината срещу морбили е в задължителния имунизационен календар. Първа доза се поставя на 13-месечна възраст, а на 12 години - втората доза", добави специалистът.

Ваксината срещу морбили се поставя у нас от 1992 година.

"Първата ваксинация у нас стартира още през 60-те години. От друга страна - на лица, които са били ваксинирани пред 1992 година, се е поставяло само една доза. В момента биха могли да си поставят една доза от ваксината, която е налична в момента. Морбили е смъртоносно заболяване, може да доведе до много тежки усложнения, също така може да доведе до трайни увреждания на слуха, до енцефалит, дори при оздравяване", обясни д-р Бацелова.

Менингитът във Великобритания

"Ако трябва да сравняваме морбили и менингококова инфекция, то трябва да е ясно, че менингококовата инфекция не е толкова заразна. При нея обаче имаме проблем - имаме здраво-заразоносителство, това е т.нар. "айсбергов феномен", много малко заболели, но много здрави носители, които го разпространяват. На един болен с менингококова инфекция се падат между 1 800 и 2 000 здрави носители", поясни събеседникът.

При менингита има антибиотично лечение, а при менингококова инфекция има лечение, но зависи от формата, като антибиотик се дава и на контактните. Става въпрос за много агресивна инфекция, а най-сигурната превенция е ваксинация, обясни д-р Бацелова.

Гледайте видеото с целия разговор.