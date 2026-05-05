Бюджет, инфлация, администрация - задачи пред новия кабинет

Днес започват политически консултации при президента Илияна Йотова. На "Дондуков 2" тя ще има срещи с представители на всички парламентарни групи в 52-рото Народно събрание.

"В парламента всяка една партия ще има възможност за малко по-обстойна позиция по темата за новото правителство на България.

Приоритет в дневния ред трябва да имат бюджетът и мерките срещу инфлацията -

те са много по-важни за гражданите и би трябвало да се предложи по-спешно решение. Би трябвало да са по-напред от съдебната реформа", заяви политологът проф. Румяна Коларова в "България сутрин".

Чува се от авторитетни бизнесмени у нас, че общественият сектор и броят на администрацията трябва да бъдат намалени, посочи от своя страна политологът Атанас Радев.

"Министрите, които ще оглавяват министерствата, са хората, които трябва да бъдат припознати от различните сектори и е важно от кои гилдии излизат. Имаме яснотата и предвидимостта, но е интересно кои са лицата от "Прогресивна България", които ще вземат мандата и кои ще са екипите. Йотова ще играе ролята на балансьор и мост, ще търси разговор между различните парламентарни групи по отношение на ВСС. Логично е министър на финансите да е Гълъб Донев", коментира той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Коларова заявката Андрей Гюров да бъде издигнат за президент е нелепа.

"Служебните кабинети се създават с различни цели и понякога целта не е управление. Последният служебен кабинет е типичен пример - беше създаден и функционира с пропагандна цел. Беше ясно, че това е предизборният инструмент на "Продължаваме промяната". Този служебен кабинет иска да каже, че много работа е свършил. Оказа се, че и бюджетният дефицит не е на нула, както те твърдят. Шансовете на Гюров да влезе в шортлистата за президентските избори са минимални", коментира гостът.

Рисуват образа на секссимвол в социалните мрежи на Андрей Гюров, категоричен е Радев.

"За този ограничен хоризонт от време каква съществена политика може да бъде направена от служебния кабинет? В случая той гледа да придвижва нещата, които са актуални за времето си. По-големият въпрос е дали е лансиран от "Продължаваме промяната". Ако имаме паралелно двама кандидати на ПП и ДБ, това е тотално разделяне.