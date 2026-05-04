Първият тест за Радев и "Прогресивна България" е парадът в Москва

Партията на Румен Радев “Прогресивна България” е естествено продължение на българския парламентарен живот - една партия да управлява и доминира, благодарение на резултатите от изборите. Не е лошо да има концентрация на власт, защото българските избиратели са се изморили от коалиции, каза пред БНР политологът Милен Желев. Според експерта първият сериозен тест за новата власт ще бъде парадът в Москва на 9 май. Позицията на новите управляващи е важна.

Желев допълни, че новите управляващи биха могли да бъдат атакувани единствено по тема външна политика, защото "освен темата Украйна – Русия и Близкия Изток, има замразени конфликти, които могат да породят напрежение".

Политологът смята, че президентските избори няма да разочароват избирателите на "Прогресивна България”.

"Моето мнение е, че ще е рано да бъдат разочаровани от политическите курсове на ПБ, тъй като хоризонт от 4 години дава висок праг на търпимост. А реформи се правят в началото на новото управление."

Свързани статии За първи път парадът за Деня на победата в Москва ще бъде без военна техника

Той предупреди новите управляващи, че трябва да очакват кризи като свлачището край Смолян.

"Българската инфраструктура е остаряла, в цялата страна тиктакат бомби със закъснител и новите управляващи да очакват всякакви катаклизми. Ако за инженерите свлачището не е изненада, това е сериозен проблем за хората, който не подлежи на отлагане", твърди политологът.