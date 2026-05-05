Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас, той предава на живо ВИДЕО

Той е бил спрян за рутинна проверка

05.05.2026 | 09:48 ч. 56
Известният генгста транспортер Стоян Колев е бил задържан снощи в Бургас, а арестът е заснет на живо онлайн от самия Колев. 

Инфлуенсърът е бил спрян за рутинна проверка, но вместо да му бъдат проверени документите и пуснат да продължи по пътя си, той е бил зрелищно посрещнат от десетки служители на Областната дирекция на МВР в Бургас. Буквално на всеки ръкав на едно от кръговите движения в града е бил позоциониран патрулен екип.

Цялата проверка на Стоян Колев е снимана с телефона му и пусната на live снощи. Видеата на транспортера буквално събират стотици гледания, но този път онлайн феновете му го подкрепиха и на място. 

Стоян Колев е бил отведен в Пето РУ, където на място са пристигнали и голяма част от феновете му. От клиповете не става ясно защо точно е арестуван.

Колев стана известен преди 14 години с видео от друга полицейска проверка, на която казва: 

"Купонът започна в София и приключи в Банско".

Във видеото от ареста си Колев поддържа същия език, като казва на проверяващите го полицаи:

"Аз си обикалям, вие ми правите акция. Нямате ли си друга работа - да се занимавате с дилъри, сводници, по-сериозни хора. Аз съм спокоен, вие залавяте инфлуенсъри, така ли? Бях бандит преди, да ме бяхте хванали тогава. По сто кила бяло разнасям. Пукнах се да нося трева в Инстанбул."

Стоян Колев арест Бургас инфлуенсър
