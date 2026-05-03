Путин губи желязната си хватка над Русия

Нещо се променя в Москва. Желязната хватка на Владимир Путин върху властта е без съмнение все още непоколебима, но все повече руснаците са склонни да я поставят под въпрос.

Икономиката на страната се колебае, приближавайки се все повече и повече към катастрофа, докато напредъкът във войната срещу Украйна - вече в петата си година - е спрял.

Този месец рейтингът на одобрение на Путин се срина до 65,6% - най-ниското му ниво от началото на военната му кампания - и спад от 12,2 процентни пункта от началото на годината.

Прокремълската инфлуенсърка Виктория Боня, която промотира фитнес рутини и веган продукти за красота на своите 13 милиона последователи в Instagram, не е типичният антиавторитарен активист. Но в смело 18-минутно видео, което събра 30 милиона гледания и повече от 1,3 милиона харесвания за пет дни, бившата риалити звезда направи рязка намеса, която разтърси някои от висшите ръководители на Русия.

"Хората се страхуват от вас, артистите се страхуват, губернаторите се страхуват", каза тя на президента, преди да изброи поредица от проблеми, които според нея се крият от него – от наводнения в Дагестан и замърсяване с нефт по крайбрежието на Черно море до натиск върху малкия бизнес. "Знаете ли какъв е рискът?", попита Боня, която живее близо до Монако. "Хората ще спрат да се страхуват, а са притиснати в една свита пружина и един ден тази свита пружина ще се спука."

Но след 26 години на власт, 73-годишният деспот е изградил политическа и система за сигурност, предназначена да потиска първите признаци на несъгласие, преди дори да имат шанс да се обединят в национално движение.

Но колко уязвим е Путин?

Боня не е единственият глас, който плува срещу течението на притихналото недоволство.

Екатерина Гордън, певица и телевизионна водеща, живееща в Русия, предупреди Путин за бунт сред жените, чийто бизнес се затваря, защото не могат да се справят с нарастващите лихви по ипотеките и чиито деца са лишени от достъп до висше образование чрез съкращения на бюджета.

"Това ще бъде най-големият развод с властите", обяви тя.

Русия може дори да се изправи пред повторение на болшевишката революция от 1917 г., освен ако не предприеме спешни стъпки за справяне с нарастващото недоволство, според лидера на комунистическата партия на страната.

"Казахме ви десет пъти - икономиката е обречена на колапс. Първото тримесечие беше пълна катастрофа. Ако спешно не предприемете финансови, икономически и други мерки, тогава през есента ще се сблъскаме с това, което се случи през 1917 г. Нямаме право да повтаряме това", заяви Генадий Зюганов пред парламента, визирайки възхода на Владимир Ленин на власт след свалянето на Николай II, последния руски цар.

И не само обществеността трябва да се тревожи за Путин, защото неговият вътрешен кръг също "тайно го мрази", според бившия прокремълски адвокат Иля Ремесло.

"Аз съм човекът, който знае как да се бори с Владимир Путин, който познава слабостите на системата, как да взаимодейства с нея и как да примамва хората от нея", заяви той безсрамно в интервю с известната медийна личност Ксения Собчак, известна като "кръстницата" на Путин.

Някога твърд поддръжник на нахлуването на Путин в Украйна, Ремесло заяви, че би искал да бъде новият лидер на Русия след революция и предизвика деспота да го арестува.

"Използвам това интервю, за да се обърна към онези, които са в тази система, които все още не са решили дали да я напуснат или не", каза той. "Планът ми е да създам платформа и да привлека онези, които се страхуват да говорят срещу Владимир Путин. Искам да стана представител на тази маса от хора, която възлиза на десетки милиони."

Ремесло за първи път се обяви срещу Путин през март, наричайки го военен престъпник, лъжец и крадец. Впоследствие адвокатът беше приет в психиатрична клиника в нещо, което изглеждаше като акт на репресии в съветски стил, но беше освободен и впоследствие поднови ожесточената си атака.

Уважаемият полковник Валери Пигасов, пенсиониран офицер, наскоро обвини Путин, че ръководи "беззаконна" армия, след като беше разкрито, че 17 елитни войници от военно поделение 78986 са получили заповед от командир да преминат през минно поле. Той изрази възмущение, че бойци от Въздушно-космическите сили са били принудени "да разчистват минни полета със собствените си крака", казвайки пред Руската обществена камара:

"Дузина души са ранени, а петима са убити. Беззаконието, което се случва там в специалната военна операция, изисква специално внимание и сериозна дискусия, защото случващото се там не може да бъде обяснено по никакъв рационален начин."

Дори докато Путин се опитва да се преструва на смел, армията му се спъва на фронтовата линия

След повече от четири години боеве руската армия е понесла може би най-тежките загуби, които която и да е голяма сила е виждала в конфликт след Втората световна война. Един на всеки 25 руски мъже на възраст между 18 и 49 години бива убит или тежко ранен от началото на войната, като общият брой на жертвите потенциално надхвърля 430 000.

От началото на пролетно-лятната офанзива на 17 март, темпът на настъпление на Москва се е забавил в североизточна, източна и южна Украйна - включително в приоритетните ѝ усилия срещу Крепостния пояс в Донецка област - и е загубила около 10 квадратни километра в целия театър на военните действия.

По фронтовата линия силите на Путин не успяват да генерират достатъчно бойна мощ, за да пробият, без да станат жертва на украинските дронове и техните всезнаещи оператори в „зоната на поражение“ от 10 до 30 км.

"През последните 18 месеца Русия напредваше с огромни загуби в редица райони на фронта. Изглежда обаче, че това се е променило", заяви бившият полковник от британската армия Филип Инграм пред Daily Mail. "Украинците не само ги възпираха, но сега проучват различни райони и напредват, оказвайки натиск върху руснаците. Руските пролетни офанзиви не само бяха спрени, но и бяха обърнати. От тактическа гледна точка украинците сега диктуват хода и следователно имат инициативата."

Киев също така атакува петролни терминали, които служат като вход за руския износ на енергия към световните пазари, осакатявайки военната му икономика и принуждавайки Москва да намали производството на петрол през април с до 400 000 барела на ден.

"Къде атакува Украйна? Атакува се руската нефтена и газова инфраструктура, способността ѝ да продължи да плаща за войната", обяснява Инграм. "Атакува се руската отбранителна индустриална база - способността на Москва да произвежда оръжия или да настройва и адаптира оръжия, които получава от чужбина, за да ги изпраща на фронтовата линия. Атакува се и логистичните възли на Русия, както и нейните командни и контролни възли. Това е нещо, в което Украйна е изключително проактивна. Те не само правят това, но и продължават да атакуват руски летища и са имали огромен успех в атаките срещу руския Черноморски флот. Украйна е поела инициативата, а Русия е на заден план."

За Чарлз Хекер, асоцииран сътрудник в Кралския институт за обединени служби (RUSI) и автор на книгата от 2024 г. "Нулева сума: Дъгата на международния бизнес в Русия", мъчителната война на изтощение най-накрая се обръща в полза на Володимир Зеленски.

"Фактът, че Русия все още не е спечелила страна, която превъзхожда числено в почти всичко, което можете да преброите, е най-големият показател тук", отбелязва той. "Украйна напоследък научава, че може би е в състояние да преодолее един от най-големите си недостатъци - човешката сила за армията - и че последните ѝ постижения идват от технологиите.. "Може никога да не стигнем до това, което изглежда като традиционна военна победа тук, при която Украйна изтласква Русия изцяло от цялата територия, която окупира, или че Русия стига чак до Киев. Това няма да се случи. Но това, което се случва, е всяка страна да се опитва да спечели война на изтощение. В момента това изглежда леко се накланя в полза на Украйна."

Въпреки че войната между САЩ и Израел срещу Иран е икономически облагодетелстваща за Русия, поради скока на цените на петрола и разхлабването на санкциите, това представлява само кратък тласък на фона на по-голям спад.

"Москва се възползва от скока на цените на енергията и се възползва от облекчаването на санкциите от Съединените щати. Проблемът е, че не се възползва толкова, колкото би могла, поради щетите, които Украйна е нанесла на пристанищата и на рафинерийната инфраструктура", казва Хекер.

Като маркер за тежкото положение, в което се намира Москва, Путин поиска от олигарсите да правят доброволни вноски в бюджета - първият път, когато диктаторът се обръща към милиардери с молба да подкрепят държавните финанси, изтощени от конфликта.

Според Министерството на икономическото развитие, БВП през януари и февруари е бил с 1,8% по-нисък от същия период на миналата година, тъй като западните санкции и високите лихвени проценти, предназначени за борба с инфлацията, продължават да задушават инвестициите и доведоха до това, че неплащанията на търговски сметки достигнаха рекордните 109 милиарда долара през януари.

Руското министерство на финансите съобщи през април, че дефицитът на националния бюджет е надхвърлил 60 милиарда долара през първите три месеца на 2026 г., надминавайки прогнозирания дефицит за цялата година.

На фона на нарастващите данъци, инфлацията от 5,9% и лихвения процент на централната банка от 14,5% - почти три пъти по-висок от предвоенното ниво - разходите за живот са тежки за обикновените руснаци, които са все по-уморени от войната.

Неотдавнашно проучване, проведено от неправителствения изследователски център "Левада", установи, че 67% от анкетираните казват, че Русия трябва да се насочи към мирни преговори, докато общественото доверие, че нещата се движат в правилната посока, е спаднало с 20 процентни пункта за шест седмици до 41%, според контролирания от държавата ВЦИОМ.

Част от настоящото недоволство се корени в строгите ограничения на правителството върху интернет, включително опита му да блокира Telegram, най-популярното приложение за съобщения и платформа за социални медии в страната, използвано от над 100 милиона руснаци месечно.

Длъжностни лица твърдят, че дигиталните политики са мерки за борба с тероризма, но малцина им вярват и вместо това са разгневени от това, което смятат за ненужни ограничения върху личния си живот.

Интернет ограниченията "правят невъзможно присъствието в Русия", каза Боня в 18-минутното си обръщение към президента, и дори лоялни членове на собствената партия на Путин, "Единна Русия", изразиха възмущение.

Вячеслав Гладков, губернатор на Белгородска област в Западна Русия, мястото на почти ежедневни атаки от Украйна, заяви в социалните медии, че е "притеснен", че ограниченията на Telegram могат да застрашат живота на гражданите, които зависят от приложението за предупреждения за въздушни нападения.

Вестник "Независимая газета", който понякога е леко критичен към Кремъл, обяви в редакционна статия, че "интернетът е по същество единственият въпрос, по който всяка партия би могла да повиши рейтинга си на одобрение в момента".

"Изключването на мобилния интернет в Москва вероятно беше твърде далечна стъпка и предизвика този голям изблик на недоволство в столицата", казва Хекер. "Москва - особено през последните години - е невероятно дигитален град. Нещата, които московчани можеха да правят по телефоните и мобилния си интернет, бяха изумителни - в това отношение градът беше изключително модерен. Решението за изключване на мобилния интернет предизвика тази последна вълна от безпокойство и то не е само от хората, живеещи в Москва - то е и от бизнеса в Москва, който силно зависи от мобилните интернет услуги, за да управлява своите компании."

Неотдавнашните ограничения на дигиталната свобода добавиха допълнителен слой репресия към живота на всички руснаци, чиито свободи и общо качество на живот постепенно се ограничават, докато непопулярната война продължава.

"Инфлацията в Русия остава висока. Икономиката не се представя добре. Руснаците все още не могат да пътуват свободно по света без допълнителни разходи и логистични затруднения, защото американското и европейското въздушно пространство е блокирано за тях", казва Хекер. "За руснаците от средната класа, за руснаците от работническата класа животът стана много по-труден. Всички в Москва усещат икономическите последици от войната. След това идва блокирането на мобилния интернет и това е просто още един слой върху всичко, което вече се е случило."

За Джонатан Хакет, бивш разпитващ от американската морска пехота и агент на контраразузнаването, блокирането на интернет няма да намали несъгласието, а само ще породи още повече недоволство.

"Репресиите без изходен клапан не правят нищо за елиминиране на причинно-следствените фактори, подхранващи недоволството. Руснаците, засегнати от репресивните мерки като блокирането на Telegram и други канали за комуникация, няма просто да оставят настрана оплакванията си и да приемат статуквото", казва той пред Daily Mail. "Вместо това те ще търсят други начини да изразят недоволството си с политиките на Путин. По време на Студената война този процес често се описваше като размяна на бюлетини за куршуми. Въпреки че Студената война отдавна е приключила, репресиите навсякъде все още имат парадоксалния ефект да пораждат методи на изразяване, които са далеч по-вредни за статуквото, отколкото ако изразяването беше позволено дори в малки дози."

След тирадата на Боня в Instagram за състоянието на нещата в Русия, членовете на вътрешния кръг на Путин очевидно бяха разтревожени.

Владимир Соловьов, един от по-фанатичните телевизионни пропагандисти на деспота, я нарече "изтъркана уличница", докато Виталий Милонов, депутат от Думата, отговарящ за семейните въпроси, я нарече "субайски ескорт [който] мърмори несвързано".

Дори и да я обиждат, думите ѝ вече са се разпространили из цялата страна, показвайки на другите, че критиката е опция. Но докато антиправителствените настроения изглежда се разпространяват, Инграм предупреждава да не се преувеличава силата на несъгласието.

"Путин е по-уязвим, отколкото е бил по всяко време през последните 12 месеца. Но позицията му остава сравнително сигурна. Все още има доста неща, които трябва да се случат, за да застрашат положението му."

Що се отнася до гласовете, които са се осмелили да говорят, той ни насърчава да ги гледаме с повече скептицизъм и всъщност като продължение на властта на Путин.

"Някои от тези хора, които излизат и изразяват критики, ще го правят умишлено от името на Кремъл, за да видят кой след това ще се изправи, ще покаже глава над парапета и ще каже: "Да, съгласен съм". Това е начин за фишинг. Те използват несъгласието като стръв. За някои от тях това е истинско несъгласие, което излиза наяве, но те се опитват да балансират по много внимателна граница между това, което могат да кажат публично, и това, което ще ги убие. Просто трябва да наблюдаваме отделните хора и да видим дали ще бъдат арестувани или заглушени през следващите дни или седмици. Путин е склонен да не се мотае и да оставя истинските дисиденти да живеят твърде дълго, особено ако са олигарси или хора, близки до вътрешния кръг. Така че подозирам, че ако ги видим живи, това вероятно е умишлено действие, за да се опита да се види кой друг може да подкрепя несъгласието, така че то да може да бъде неутрализирано."

Според Хекер, лидерът на Кремъл е усетил нарастващото ниво на безпокойство в страната си и е реагирал по типичен "путински и съветски начин", като е призовал публично министрите да преразгледат забраната за интернет. Наскоро той е инструктирал правоприлагащите органи да проявят "изобретателност и професионализъм" и да "се съобразят с жизненоважните интереси на гражданите" - като по този начин е преместил вината от себе си.

Тази доброжелателна поза на изслушване на оплакванията и тревогите на гражданите може всъщност да е манипулативен и внимателно контролиран начин за повторно утвърждаване на авторитета му.

"В съветския период, а също и по време на президентството на Путин, има традиция подобни моменти да се използват като клапани за натиск и да се позволи на напрежението да се освободи от настоящата ситуация", казва Хекер. "С други думи, нека част от оплакванията се случат. Да се ​​даде възможност на хората да изразят мнението си. И това отнема част от напрежението в момента. Това е нещо, което има дълга история в съветската практика и в съветската пропаганда. Всъщност можете да помогнете за овладяването на нещата, като периодично освобождавате част от натиска.“

И макар отделните дисиденти да стават все по-уверени в способността си да изразяват негативни мнения за държавата, няма единична фигура, готова да се издигне на парапета и да обедини обществото в бунт.

Забележително е, че Боня е заснела видеото си близо до Монако - на безопасно разстояние от смъртоносния апарат за сигурност на Путин - и деликатно е формулирала критиките си, използвайки познатия руски троп, за да внуши, че президентът просто не е бил правилно информиран за драконовската политика на своите министри.

"Видяхме какво се случва с хора, които открито се противопоставят на президента Путин по сериозен начин", припомна Хекер. "Спомнете си 2023 г., когато Евгений Пригожин тръгна към Москва, а по-късно буквално беше взривен от небето. Помислете за Алексей Навални, който ръководеше легитимно национално политическо движение срещу Кремъл. През февруари 2024 г. той почина мизерна и мъчителна смърт в руската затворническа система."

Освен това руското гражданско общество - от неправителствени организации и благотворителни организации до активистки групи - е напълно разрушено, което означава, че няма жизнеспособен начин хората да се обединят в национално протестно движение.

Въпреки нарастващите критики, Хекер се съмнява, че този момент означава падението на Путин

"Все още не съм видял връзката между народното недоволство и политическата промяна. Все още не мога да разбера как се стига от точка А до точка Б по този въпрос. Не виждам как това се превръща в смислена политическа промяна."

А що се отнася до недоволството във вътрешния кръг на президента, бунтът е още по-труден - защото висшите служители не знаят кой може да е съюзник в потенциален преврат и кой може да им забие нож в гърба.

"Ако някой на влиятелна позиция започне да издава шум, който би подсказал, че обмисля бунт срещу Владимир Путин, той не знае дали хората, с които разговаря, за да се опита да сформира коалиция, всъщност са поддръжници на Путин", казва Инграм. "И ако са поддръжници на Путин, тогава човекът, който подбужда недоволството на това ниво, е склонен да претърпи инцидент. Склонен е да падне от прозорец на 9-ия етаж, да падне по стълбите или да падне от задната част на моторницата си."