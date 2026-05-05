Предупреждение: Русия може да нападне Европа още през 2027 г.

Русия би могла да възстанови бойната си способност след евентуален край на войната в Украйна и би могла да бъде готова за нова агресия още през 2027 г., предупреди командирът на естонските въоръжени сили Андрус Мерило, съобщава ERR.

Ръководителят на естонската армия твърди, че е малко вероятно настоящата война да завърши по начин, който да остави Русия напълно неспособна да се бори.

"Като се има предвид настоящият баланс на силите и глобалните тенденции, може да се прогнозира, за съжаление, че войната в Украйна няма да завърши в ситуация, в която Русия не е в състояние да действа срещу нас", на мнение е той.

Командирът обясни защо е важно Путин да държи страната си в състояние на война и предупреди, че Москва вече подготвя действия срещу нови цели.

"След фактическия край на войната в Украйна, Руската федерация е страна с изцяло икономика, ориентирана към военната индустрия, със силна армия, опитна в съвременните военни действия, оборудвана с техника, и с диктатор, чиито надежди да остане на власт до края на живота си зависят от това да държи страната си във война. Да не говорим за империалистическите амбиции на Русия. Това означава, че Русия ще възстанови бойната си готовност след оттеглянето си от войната в Украйна. В същото време тя активно търси и подготвя нови цели чрез дестабилизиращи действия и кампании", каза Мерило.

Според него Русия би могла да започне атака срещу страна от НАТО през 2027 г.

"Според мен 2027 г. е годината, в която Русия би могла да възстанови бойната си способност и ако види възможност да използва сила другаде, ще го направи", предупреди Мерило.

В този контекст "трябва да бъдем много по-добре подготвени до 2027 г., отколкото сме в момента", добави той, отбелязвайки, че естонските сили "разработват конкретен план за постигане на нова нормалност".

"Накратко, това означава, че сме създали денонощна бойна охрана. Това поставя допълнителни изисквания към всички нас. Трябва да сме готови за промени в нашите средства, рутини и практики. Това изисква приноса на всеки член на отбранителните сили, защото тази цел не може да бъде постигната, като тежестта се постави върху плещите само на няколко от нас. Това изисква преглед на цикъла на обучение на новобранците, на това как те могат да бъдат интегрирани в бойна охрана, която действа по всяко време", обясни Мерило.

Балтийският регион е във фокуса на хибридната война на Русия, която през последните месеци започна да става кинетична. Няколко дрона "Шахед" се разбиха в балтийските държави, а други бяха свалени над Полша.

Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония и Литва през есента на 2025 г. Русия, заплаха за страните от НАТО Русия вече полага информационната основа за потенциална атака срещу балтийските държави, според RBC-Украйна.

Москва е недоволна от присъствието на НАТО в региона и украинските дронове, действащи в балтийското въздушно пространство. Междувременно Великобритания и нейните съюзници изграждат нови военноморски интервенционни сили, за да противодействат на Русия. Лондон следи отблизо морските провокации на Москва и се опитва да бъде подготвен за незабавни военни действия.

Полският премиер Доналд Туск по-рано предупреди, че Русия може да атакува държава-членка на НАТО през следващите месеци, а не години, и изрази съмнения относно способността на Съединените щати да отговорят адекватно на подобна атака.