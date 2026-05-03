Германия започна да подготвя гражданската си инфраструктура за война

Германското правителство започна да пренасочва гражданската инфраструктура за военни цели, съобщи Bloomberg.

Както отбеляза агенцията, в Бремерхафен, на брега на Балтийско море, най-голямото автомобилно пристанище в Европа ще бъде модернизирано със сума от 1,35 милиарда евро. Финансираната от държавата инвестиция е предназначена за укрепване на товарните платформи, така че те да могат да транспортират военна техника, като танкове Leopard, до бъдещи фронтови линии.

Проектът, включен в бюджета на страната за 2026 г., е част от по-широка инициатива за подготовка на Германия за потенциална война, посочват от Bloomberg.

В случай на военен конфликт, географското местоположение и ресурсите на страната ще ѝ осигурят важна стратегическа позиция за снабдяване на войските с техника. Въпреки плановете на германското правителство, армията не разполага с ресурси, за да осъществи проекта самостоятелно, поради което властите търсят подкрепа от частния сектор.

Агенцията отбелязва, че компаниите са готови да предоставят на армията своите транспортни и складови услуги, но подобно сътрудничество е затруднено от проблеми с пътната и железопътната мрежа.

Бундесверът не е готов за публично-частно партньорство в мащаба, необходим за бърза и масирана мобилизация в случай на нападение срещу съюзник от НАТО, подчертава агенцията.