IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие

Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт

03.05.2026 | 16:14 ч. 162
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт, пише в свой анализ икономистът Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика. Според него тази задача пред новото правителство е напълно изпълнима.

България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от БВП. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5% от БВП, а само за първите три месеца на 2026 г. дефицитът е в размер на 1,5 млрд. евро.

Държавният дълг в България достига 30% от БВП през 2025 г., а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от БВП към 2030 г.

Свързани статии

Какво трябва да се направи

Петър Ганев подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна (около 15% на годишна база).

"Ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от четири години, трябва навреме да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира (през бюджета) управлението", пише Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, като същевременно допълва, че "ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Петър Ганев Институт за пазарна икономика ИПИ икономика бюджет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem