В кадър: Зведите блеснаха на "Мет Гала 2026"

Това е най-голямата вечер в модата.

Знаменитостите пристигнаха на "Мет Гала 2026" (Met Gala 2026) със своя прочит на тазгодишната тема - "Изкуството на костюма" (Costume art), а организаторите призоваха гостите да експериментират с пищния и фантастичен дрескод.

Ежегодното събитие е благотворителна вечер в подкрепа на Costume Institute към Metropolitan Museum of Art и дава възможност на знаменитостите и модните къщи да разгърнат спектакъла докрай.

Звездата на Бродуей Джошуа Хенри вдигна драмата още на старта, като откри червения килим с изпълнение на "I Wanna Dance With Somebody" заедно с бенд и танцьори върху емблематичните стълби, преобразени като покрити с мъх тухли в пищна градина.

Списъкът с гости тази година беше особено звезден, а сред съпредседателите на събитието бяха Бионсе, актрисата Никол Кидман, тенис звездата Венъс Уилямс и глобалният редакционен директор на Vogue Анна Уинтур, пише ВВС.

