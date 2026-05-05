В кадър: ПБ се явиха без Радев при Йотова, обещаха да са експедитивни

Под звуците на прелитащите ни изтребители започна срещата на Илияна Йотова с парламентарната група на "Прогресивна България". Румен Радев не присъства на консултациите. При президента се явиха Гълъб Донев, Петър Витанов, Владимир Николов и Антон Кутев.

"Поздравявам ви с големия успех, който постигнахте на парламентарните избори. Пожелавам ви от тук, нататък, с хубавото българско "на добър час". Знам, че няма да е леко", заяви Йотова.

Тя се обърна към председателят на ПП на ПБ Петър Витанов, като заяви, че всички погледи ще бъдат вперени в него.

"Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите", каза още Йотова. "След този резултат, държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, за стабилно правителство и за сигурност, във всички аспекти на това понятие. От вас ще зависи всичко от тук, нататък, като политическа сила, която за първи път от повече от две десетилетия, спечели пълно мнозинство. Хората ще разпознават категорично и кой носи отговорност."

Йотова отправи въпроса как ПБ ще работят с опизицията, какви са приоритетите на партията и отбеляза, че вече втора година България има удължен бюджет. Тя даде средна оценка на служебното правителство, като заяви, че то се е справило "донякъде" с покачването на цените, но не е успяло да помогне на най-уязвимите граждани.

"Ще бъдем наистина експедитивни"

"За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а и най-вече в изпълнение на мандата, даден ни от българските избиратели. Затова заставам пред вас и ви казвам едно - ще бъдем наистина експедитивни. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза", заяви на свой ред Петър Витанов.

Той заяви, че ПБ съзнават, че публичните финанси са в катастрофално положение. По казуса, те ще поискат детайлна информация.

"За нас потенциалния бюджетен дефицит е огромен проблем. Предстоят ни трудни месеци."

Витанов успокои "критиците", които очакват радикални промени във външната политика, заявявайки:

"До позициите ни се приближават почти всички европейски лидери".

Думата взе r Гълъб Донев, който бе категоричен, че ще има преструктуриране на разходната част на бюджета.

"Не бих навлизал в дълбочина, за да правя пълен и подробен анализ на финансовото състояние на държавата, само ще кажа, че не е добре. Ще имаме нов лимит на дълга, за да можем да осигурим плащанията на пенсиите и на заплатите", каза още той и след това срещата бе закрита за медиите.