С рекордно мнозинство: Парламентът на Румъния свали правителството

Това е най-големият брой гласове в историята на страната

05.05.2026 | 14:53 ч. Обновена: 05.05.2026 | 14:56 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Съдбата на правителството на Илие Боложан беше решена днес с мнозинство от над 280 парламентаристи, които гласуваха срещу него по време на вот на недоверие, внесен от PSD и AUR. Това е най-големият брой гласове "за" приемането на вот на недоверие в историята на румънския парламент. Румъния навлиза в период на преговори и консултации за сформиране на ново правителство, пишат от Digi24.

"Барони? Искате ли да говорим за парите, получени от Бихор и Орадя през последните години? Не говоря за европейски пари, а за пари от държавния бюджет. Летища? Искате ли да говорим за летището в Орадя."

Така така лидерът на PSD Сорин Гриндяну атакува Илие Боложан в началото на речта си, преди старта на вота.

След края на гласуването предесдателят на Социалдемократическата партия заяви, че е готов бързо да намери решение, "да има бързо правителство“.

"Всички опции са отворени", добави Гриндяну. "Очаквам, че в следващия период Никушор Дан ще ни свика за консултации. Би било нормално Илие Болоян да подаде оставка от поста министър-председател, дори и да е временен, защото говорим за категорично гласуване. Бих искал бързо да намерим решение в Котрочени заедно с другите партии и да продължим напред.Няма да давам уроци или съвети на НЛП и USR. Тяхна работа е да решат политическото си бъдеще."

 

