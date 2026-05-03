Войната срещу Русия унищожава украинската олигархия по-бързо от борбата с корупцията

От ранните дни на независима Украйна до войната, започната от Русия през 2022 г., стараната страдаше много от репутацията си на "олигархична държава". Но руската инвазия има неочакван ефект, който нито усилията на украинските власти, нито натискът отвън не можаха да произведат: тя постави на колене някои от най-могъщите олигарси в страната, значително отслабвайки или дори унищожавайки империите на тези корумпирани магнати.

Преди войната няколко изключително богати магнати притежаваха голям дял от производството на енергия, промишлеността и минното дело и контролираха медийни империи, харчейки големи суми пари, за да влияят на решенията на политици, съдии или цели политически партии. Олигарсите бяха замесени в корупционни скандали и други незаконни дейности и правеха каквото си поискат в сивите сектори на икономиката, като проституция и хазарт.

Тъй като украинската държава приемаше тези олигарси за политически партньори, това се отрази на доверието на обикновените украинци в техните лидери и в политиката като цяло.

Революцията от 2013-14 г. проправи пътя за въвеждането на антикорупционни закони, предназначени да ограничат властта на олигарсите, но тези усилия само свиха тумора, вместо да го премахнат напълно.

Въпреки че украинският президент Володимир Зеленски победи "Шоколадовия крал", олигарха Петро Порошенко, на изборите през 2019 г., избирайки платформа за „деолигархизация“ на политическата сфера на Украйна, той също първоначално не успя да сложи край на влиянието на олигарсите.

Войната, която избухна през 2022 г., обаче промени всичко.

"Олигарсите определено бяха избутани настрана през последните четири години", казва пред Foreign Policy Дмитро Кисиленко, украински икономист по отбрана. "Някои все още имат власт чрез бизнеса си, но властта им в политиката и медиите е разбита и намалява всяка година. "Ключовите структурни активи на всички олигарси са практически унищожени или са атакувани в момента", допълва Татяна Шевчук от Центъра за борба с корупцията в Киев.

Русия завзе индустрии в Донбас, които бяха ядрото на големи бизнесмени като Ринат Ахметов, най-богатият човек в Украйна, който загуби много активи в Донбас и Мариупол - до 70 компании - след руската окупация и разрушенията, причинени от руската армия.

"Вместо да печелят, те понесоха загуби", отбелязва Шевчук.

Състоянието на Ахметов се е свило от 14 милиарда долара преди инвазията до 7 милиарда долара сега.

Влиянието на олигарсите падна до рекордно ниско ниво след въвеждането на военно положение и правителствения контрол върху военновременната преса. Голяма част от политическата дейност беше преустановена и олигарсите загубиха форума си за вътрешнополитически борби.

"Те вече не могат винаги да бъдат влиятелни, използвайки обичайните политически инструменти", казва Шевчук. "Всички решения се вземат от кабинета на Зеленски."

Военното положение подкопа властта на олигарсите, а войната значително намали броя на олигарсите в Украйна. Проруският олигарх Виктор Медведчук беше арестуван и върнат в Русия при размяна на затворници. Проруските магнати Игор Абрамович и Вадим Столар отидоха в изгнание в Русия или на Френската Ривиера. Украинските служби за сигурност арестуваха известния украински магнат Игор Коломойски по обвинения в пране на пари и измама през 2023 г. Газовият магнат Дмитро Фирташ е под домашен арест в Австрия от 2014 г.

Колкото и опустошителна да беше войната за Украйна, страната никога не е била толкова свободна от влиянието на олигарсите, откакто получи независимост през 1991 г.

"Украйна вече не е олигархична държава", категоричен е Кисиленко.

Някои олигарси, като Ахметов и Виктор Пинчук, които останаха лоялни на Киев, обаче бяха толерирани, превръщайки се в условни съюзници на правителството на Зеленски. Украинският президент ги помоли да подкрепят финансово военните усилия - неизпълнението на тези условия би довело до конфискация на активи и наказателно преследване.

Ахметов и неговите компании са допринесли с 368 милиона долара в подкрепа на украинските военни и цивилни. Една от неговите компании, Метинвест, произвежда и доставя щитове против дронове за танковете Т-64, Т-72 и "Ейбрамс", използвани от украинците, както и бронирани плочи за бронежилетки и специализирани щитове за системите "Пейтриът".

Пинчук е изградил, наред с други неща, мрежа от 19 иновативни рехабилитационни центъра, които предлагат безплатни програми за физическа рехабилитация с високотехнологично оборудване за ранени украински войници.

Тези, които не се съобразиха с новите условия, понесоха последствията. Това се случи с Коломойски, който първоначално беше възприеман като герой - парите, които инвестира, финансираха борбата срещу проруските сепаратисти в началото на конфликта и предотвратиха повторение на сценариите от Донецк и Луганск в Днепропетровска област. През 2022 г. обаче Коломойски не осъди руската инвазия и не допринесе достатъчно за военните усилия на Украйна, както направиха Ахметов и Пинчук.

Антикорупционни активисти твърдят, че Зеленски не се е фокусирал върху реформирането на съдебната система и икономиката на страната по начин, който би довел до пълното елиминиране на олигарсите.

"Сега имаме уникална възможност да променим баланса и да се борим с олигарсите, да променим системата", отбелязва Шевчук. "Това би изисквало много политически капитал в нормални времена, но сега може да се случи без последствия."

Украинските антикорупционни активисти биха искали правителството да приложи серия от мерки и реформи, които да предотвратят повторното проникване на олигарси в политиката, след като започне периодът на следвоенно възстановяване. В противен случай старите олигарси, но и новите, които ще се появят с развитието на отбранителната индустрия, ще се надигнат и ще покварят Украйна отново след войната.