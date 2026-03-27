Участник в "Мастършеф" се е разминал на косъм с жената, намушкала четирима в София

Участник в "Мастършеф" се е разминал на косъм с жената, намушкала четирима германци в София снощи.

В публикация в профила си във Facebook Константин Таквор разказва за сблъсъка си с нападателката в автобус 102 от Овча купел. Докато гледал Google maps как да стигне до дестинацията си, тя седнала до него и на добър английски го попитала има ли нужда от помощ. Той и обяснил, че е българин, а тя отбелязала, че далеч не прилича на такъв. Когато Таквор казал, че му прави комплимент, тя се ядосала и заявила, че думите й не са никакъв комплимент, след което се преместила на друга седалка.

Ето и целият коментар на Константин Таквор без редакторска намеса:

Ставам сабале и по време на кафето решавам да прегледам фийда си какво се случва. Не гледам ТВ от 2008-ма и се информирам за всичко предимно от интернет. Попада ми пост на позната за “Жена намушкала четирима чужденци- германци” в градския транспорт, която се издрирва. Подминах, ама се сетих за нещо странно вчера и си викам, не може да е чак такова съвпадение.

Та вчера пътувам към Овча Купел, реших да си хвана 102, щото Google maps-a го даваше по-бързо.(Голяма грешка в 16:45 в час пик) И някъде около пазара на Красно Село в 17:50 в 102, дама седна до мен. Не ѝ обърнах внимание. Ровех си в гугъл мапс, да видя къде точно да сляза и тя явно е видяла и ме попита на добър английски “Do you need some help?”

Жена вилнее с нож в центъра, наръга няколко души Свързани статии

Обърнах се и стъписано и отговорих първо на английски после на български, че нямам и съм българин, просто сефте се возя в този автобус и ѝ благодарих, нищо че явно ми е зяпала в екрана. Остана изненадана, че не съм чужденец и ми отвърна, че не приличам на българин, а аз се пошегувах, че ми прави комплимент. Явно не го прие добре и каза троснато “Това не беше комплимент!” и стана и отиде най-отпред и седна отдясно на шофьора. Направи ми впечатление, че беше с клин на дупки, но не даваше вид на бездомна.

Слизайки си казах “Боже, колко луди има по тоя свят!” слушайки трима мъже от факултета, как крещят от 20 мин говорейки наживо с някого по тел. Следващ пост, СДВР са пуснали снимка на жената, наръгала чужденците във ФБ. СЪЩАТА С ДУПКИТЕ ПО КЛИНА, дето ме пита за помощ! Жената наръгала 4 човека! Сега се чудя дали да си променям външния вид (явно на изпаднал германец) и да се чувствам ли късметлия?

Припомняме, че около 19 часа снощи, жената нападна двама души край местростанция "Васил Левски", а малко по-късно атакува още двама души на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх", в посока хотел "Хемус".

И четиримата ранени са германци.

Жената е била заловена. Тя е на 39 г., а мотивите ѝ, към момента, не са известни. Съдейки от разказа на Таквор обаче, очевидно е таяла неприятелски чувства към чужденците у нас.