Жена вилнее с нож в центъра, наръга няколко души

Жена намушка мъж и жена пред метростанция "Васил Левски" в София, съобщава bTV. Предполага се, че пострадалите са на възраст около 60-65 години.

След това жената е била в посока хотел "Хемус". В района му малко по-късно е подаден сигнал за други две намушкани жени.

По непотвърдена информация четиримата пострадали са германци.

От “Спешна помощ” потвърдиха, че са получили такива сигнали. На място на метростанция "Стадион Васил Левски" веднага са изпратени две линейки. Пострадалите са били с наранявания в горната част на тялото и корема и са транспортирани в "Пирогов".

Две линейки са изпратени и на другата локация. Момичетата също са с наранявания в горната част на тялото, в областта на раменете. Спешните екипи ги транспортират във ВМА.

Първият сигнал е получен в 19:29, а вторият - около 30 мин. по късно - в 20:07 часа.

Нападателката се издирва от СДВР.