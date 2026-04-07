Не е ясно дали ВСС ще разследва Сарафов и Русинова

Никой няма представа дали Висшият съдебен съвет (ВСС), в този си състав, ще образува дисциплинарно производство и срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, и срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Предполагам ,че зад този параван се крият те, каза пред медиите зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска.

Тя допълни, че до дни трябва да влезе за разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за дисциплинарно производство срещу Русинова.

Отговорът на прокурор Русинова беше край на илюзията за прозрачност в прокуратурата. Стана ясно, че прокуратурата е прозрачна само когато контролирано изпуска информация, а когато обществото иска да разбере отговорите на въпросите, от които се вълнува, се крие зад това, че ще говори само при официални разследвания или ако Висшият съдебен съвет реши да образува производство, посочи Радуловска за вчерашната позиция на Русинова, изпратена до медиите.

Миналата седмица служебният вътрешен министър Емил Дечев каза, че има пътуване през 2021 г., в което Емилия Русинова е пресякла границата с Република Северна Македония при Златарево в един и същи автомобил с Петьо Петров. Впоследствие от Министерството на правосъдието изискаха справка от МВР, за да се прецени дали има данни за предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.

В края на март месец Янкулов предложи на Прокурорската колегия (ПК) на ВСС да освободи от длъжност Борислав Сарафов за дисциплинарни нарушения. След това председателят на Комисията по дисциплинарна дейност към ПК на ВСС и член на колегията Евгени Иванов каза, че предложението трябва да бъде разгледано тази седмица.