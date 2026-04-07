Алтернатива: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Турция е открила нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия, който да служи като алтернатива на Ормузкия проток за придвижването на пратки към страните от по-широкия регион, съобщи турският министър на търговията Йомер Болат, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз“.

„Стартирахме транзитна търговия чрез споразумение, сключено със Саудитска Арабия. По този начин продуктите, които не могат да преминат през Ормузкия проток, ще продължат да достигат до страните в региона, някои чрез тръбопроводи, а други чрез наземен транспорт“, заяви Болат снощи пред журналисти в Анкара.

По думите на министъра Турция вече е започнала да издава транзитни визи по споразумението си със Саудитска Арабия, което според него „ще помогне за поддържането на търговските потоци в Персийския залив и по-широкия регион.

Болат отбеляза, че в момента светът преминава през период на голяма несигурност и заяви, че турското правителство работи активно, за да предотврати увреждането на икономическите интереси на Турция при настоящата ситуация.

Преминаващите кораби все още са нищожен процент от трафика през Ормузкия проток преди конфликта в Иран, който започна на 28 февруари след атаки на Израел и САЩ срещу Иран. Корабоплаването през протока, през който обичайно преминава една пета от търговията с петрол и втечнен природен газ, бе преустановено от иранските власти след началото на войната.

От "Уиндлард" посочват, че повечето от корабите, преминаващи през последните дни, са плавали близо до иранското крайбрежие покрай остров Ларак, което позволява на Иран да поддържа „селективна блокада, основана на разрешения“ за извършване на курсовете.