Румен Христов: Споразумението с Украйна дава възможности, а не задължения

Лидерът на СДС Румен Христов коментира подписаното споразумени между Украйна и България от страна на служебния кабинет “Гюров”. Според Христов споразумението не е обвързващо и то може да получи санкция от Народното събрание.

“Това, което ни подразни, е, че като парламентарна държава трябваше да бъдем поне запознати, че предстои разписването на такъв документ. Споразумението обаче дава възможности, а не задължения за България”, обясни пред Nova news лидерът на СДС.

Христов беше категоричен, че позицията на коалицията продължава да е същата – европейско развитие на България, еврозоната, която вече е факт, НАТО и подкрепа за Украйна.

Криза с горивата

Христов коментира и кризата с горивата, повишаващите се цени и ескалацията на конфликта в Близкия изток. Лидерът е на мнение, че цените ще скачат още, тъй като Ормузкия проток все още е затворен. Той допълни, че ще се увеличат цените на горивата, торовете, транспорта ще се увеличат в целия свят.

Христов категорично заяви, че е против взимането на нов дълг, защото това ще увеличи тежестта спрямо БВП на страната. По негови думи е рано да се мисли за използване на резерва и изрази надежда, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро.

По отношение на мерките, засягащи горивата, Христов сподели, че за градския транспорт и училищните превози има логика да се окаже такава подкрепа. За таван на надценките на търговията с горива той смята, че това е непазарен механизъм, който никога не води до положителни резултати.