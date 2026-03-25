Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС заради “вечния временен мандат”

Андрей Янкулов, служебен министър на правосъдието, отравя искане до Върховния административен съд (ВАС) да отнесе въпроса за мандата на временно изпълняващият функциите главен прокурор за решаване до Съда в Люксембург чрез преюдициално запитване от гледна точка съответствие и с правото на Съюза.

С депозираната на 24 март жалба до ВАС срещу отказа на Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет да определи временно и. ф. главен прокурор, различен от Борислав Сарафов, министърът на правосъдието поддържа аргументите си от заседанието на 11 март, че тълкуването на колегията създава държавен орган с потенциално вечен временен мандат, което е конституционно нетърпимо, се казва още в прессъобщението на Министерството на правосъдието.

Според Янкулов доводите на членовете на прокурорската колегия, че преди вече близо три години, през юни 2023 г., са назначили със стабилен административен акт Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор до избор на титуляр и този въпрос не може да бъде преразгледан, освен на изрични законови основания, превръща временната длъжност в постоянна, без ясно определен срок за заемане. Такава длъжност обаче не може да съществува в една правова държава, в която се спазва принципът на мандатност при упражняване на публичните функции.

В жалбата си Янкулов посочва още, че Прокурорската колегия не е компетентна по въпроса и следва решението да бъде взето от Пленума на ВСС.

Припомняме, че на 11 март ПК единодушно реши да остави без разглеждане предложението на Янкулов за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, т.е до днес, 25 март. / БТА