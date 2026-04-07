Борисов: Инвеститорите трябва да чуят за данъците - те не се пипат

"Ние от ГЕРБ данъци няма да вдигаме. Да, бяхме в сглобка, периодът донякъде беше и полезен и ако не се бяхме хвърлили с такава сила да оправяме съдебната реформа, резултатите щяха да са добри, може би", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с бизнеса.

"ПП-тата имат 5-6 съпредседатели и те всички искат дебат. Това е предпоставка за хаос. Целта на този дебат е да се обиждаме. Инвеститорите трябва да чуят за данъците - те не се пипат. Ние сме довели тези най-ниски данъци, тази конкурентоспособност ще я запазим. Вече нищо не ни предпоставя да правим компромиси", заяви Борисов.

"Отпадна мониторинговият механизъм за България. Пасивите за тая година за партията бяха големи, но за държавата ползите бяха повече. Проблемът с горивата, с газа ще стане все по-голям, както и с тока. Ние трябва за вас да осигурим енергоизточници, които да ви държат конкурентоспособни. Затова отворихме темата за шистов газ, за да продаваме на големите производители тази енергия. Когато зелената сделка се случи, с Томислав направихме чудеса и успяхме да си запазим Маришкия басейн и това ни балансира енергията. Миграционният процес го решихме така, че в България не знаят какво е нелегална миграция хората. Всичко това се дължи на ГЕРБ, лично ние сме го направили. В тоя ред на мисли искам да знаете, че това, което сме планирали - ниски данъци, да запазим електроенергията на нива, направихме чудеса от храброст с ОФАК, за да работи "Лукойл", не знам дали правителството следи това, което се случва там", продължи лидерът на ГЕРБ.

"Ние въведохме данъчната конкурентоспособност и нищо не налага да правим повече компромиси. За една година "олевяхме" - станахме по-лява партия заради управлението с БСП и "ДПС - Ново начало". За тази година ГЕРБ понесе много негативи, но държавата получи много позитиви“, каза Борисов, като посочи успехите на България, свързани с еврозоната и Шенген.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че ако напрежението в Близкия изток продължи, проблемите с горивата и електроенергията ще се задълбочат.

"Благодарение на ГЕРБ няма миграционен натиск – спокойно се разхождате нощем със скъпи вещи. Ще запазим нивото на енергоизточниците", каза още той и припомни, че са успели да извоюват дерогация от САЩ за българските дружества на "Лукойл".

"Направихме чудеса от храброст за тази дерогация", каза той.

Всички се надпреварват да се обиждат, всички заявяват, че няма с кого да работят, ако нямат 121 депутати. Нас обаче ни интересува на кого можете да разчитате, заяви лидерът на ГЕРБ.

"Ние няма да вдигаме данъците. Да, бяхме в "сглобка", бизнесът страдаше и се наложи да се съберем с ПП-ДБ. След 7 или 8 поредни избори трябваше да направим правителство – на терена бяха АПС, ИТН и БСП. Направихме го, АПС се оттеглиха и дойде ДПС. Искам да стане ясно – ако има модел, той е на ГЕРБ, на Борисов и на моите съпредседатели“, каза той и допълни:

"Аз моите компромиси си ги изядох - веднъж със "сглобката" и веднъж с "ДПС – Ново начало".