Изборите на 19 април: 31 кандидат-депутати са с досиета от бившата ДС

Комисията по досиетата публикува списък с 31 кандидати за депутати за изборите на 19 април, за които е установила принадлежност към бившата Държавна сигурност след задължителната по закон проверка на всички имена в листите.

Най-много са сред кандидатите на „БСП-Обединена левица“ – 9

Новите имена сред тях са трима: Аргир Бояджиев, кандидат в Бургас, който е бил щатен служител на ДС в морския град; Любчо Иванов, кандидат в Стара Загора, щатен служител на Трето управление – военното контраразузнаване и Румен Граховски, който е кандидат в столичния 23 многомандатен избирателен район и е обявяван през 2013 г. по линия на образователната сфера.

Вече обявени като политически кандидати на предишни избори са Валентин Заяков, Димитър Баханов, Любомир Славков, Милчо Христов, Никола Вучев и Сашка Тръпкова.

На второ място с петима с минало в бившите служби в листите е партия „България може“. Сред тях е многократно обявяваният бивш депутат от БСП и президентски съветник Александър Маринов.

В списъка попада един кандидат на „Прогресивна България“ – бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров. Той е обявяван през 2010 г. при заемането на този пост, но за пръв път попада в списъка като политически кандидат. Документът, на базата на който Комисията по досиетата е установила принадлежността му, е заповед от 29 септември 1989 г., с която е назначен за разузнавач.

От ГЕРБ-СДС в списъка е само дългогодишният депутат от Шумен Любомир Христов

От „Възраждане“ също има само едно име – Невян Начев, кандидат в Разград, обявяван при местни избори.

С досиета в листите на „Има такъв народ“ са двама – Емил Топалов, кандидат в Кърджали, обявяван при проверка за местни избори и Малин Младенов, който е многократно обявяван при предишни вотове.

Познато име също е Кольо Парамов, икономист, сега кандидат от "Величие" в 25-и столичен район. Както и Николай Радулов, сега депутат от МЕЧ, и Радион Попов, бивш зам.-министър на външните работи и настоящ кандидат от АПС на Ахмед Доган.

Останалите кандидати са от формации, които не подадат изобщо в социологическите прогнози.