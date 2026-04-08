Изотермично одеяло, ръкавици: Гърция с нови изисквания за аптечките в колите

Гърция променя изискванията за съдържанието на аптечките в личните автомобили. Дори и туристите ще трябва да разполагат с изотермично спасително одеяло, марли, ръкавици и маска. Ще бъдат налагани глоби при непълен комплект на аптечката.

Новата наредба изисква 16 задължителни артикула в аптечката за първа помощ в колите. Изисква се наличието на изотермично спасително одеяло с определени размери, различни видове марли, стерилни ръкавици - един комплект, бинт, кислородна вода и други задължителни помощни материали, предаде БНР.

От Министерството на транспорта обръщат внимание, че водачите трябва да проверяват дали не е изтекъл срокът на годност на наличните в аптечката материали. Най-късно на всеки две години трябва да се сменя аптечката.

Препоръчително е шофьорите да се снабдяват с повече на брой неща, които никога не са излишни при пътуване. Пълният списък на изискванията за оборудване на аптечките е публикуван на сайта на транспортното министерство.

Изискванията са валидни за всички европейски страни. Информирани са туристическите оператори, които трябва да предупреждават за промените туристите при резервиране на почивка в Гърция.

Всички коли, които се движат по пътищата на Гърция, трябва да спазват изискванията, подчертават от пътна полиция. От 18 юни тази година при нарушение ще се плаща глоба от 30 евро.