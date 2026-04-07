Заради американските самолети, летящи над София, дете пищи и пита: Мамо, във война ли сме?

Всеки ден по няколко американски самлета излитат и кацат от летище "Васил Левски" в София, изпълвайки с тътен центъра на града, откъдето преминава въздушния коридор.

Появата им в небето не остава незабелязана за хората, дори и за малките деца. Във Facebook групата "Майките на София" се появи обезпокоителна публикация от майка, която призна, че петгодишната й дъщеря се пита дали не сме влезли във война.

"Въпреки че не гледаме новини пред нея, тя е донякъде запозната със ситуацията с войната. Преди по-малко от час бяхме навън… излетяха 5 военни самолета, минаха точно над главите ни и тя се разпищя. Едва я прибрах вкъщи, стигна се до ускорен пулс и гадене от страх", споделя майката.

Тя казва, че не търси сензация, а съвет, тъй като не знае какво да прави, а все повече родители споделят проблема й.

Обществено недоволство

Американските цистерни на българското летище предизвикаха напрежение сред обществото. Официалната версия е, че те са тук за учение и не участват във войната в Иран. Никой обаче не е убеден напълно в това.

По-рано днес множество самолети излетяха от летище "Васил Левски", където се намира офисът на Dnes.bg, което съвпадна със заплахите на Доналд Тръмп, че след изтичане на ултиматума му, ще започне атака, каквато никой не е виждал, над Иран.

Възмущението си онлайн от излитането на самолетите днес изрази и общинският съветник Ваня Григорова. Ето какво написа тя:

Поне 15 минути центърът на София се огласяше от тътена на излитащите американски цистерни! Да, точно тези, които били за “учение”.

Защо българското правителство позволява да сме база (и то нашето гражданско летище!) за зареждане на бойни американски самолети?

Казаха ли всички кандидати за управлението каква е тяхната позиция по темата, за да знаем кой би изхвърлил вечно жадните за петрол американци от наша територия, когато застрашават да ни включат в конфликт, който не е наш?! Изборите не са за дефилиране с нови костюми, а за ясно позициониране.

Облитат ни военни самолети и няма никаква реакция. Да констатираме стръмното увеличение на цените на петрол и газ е най-малката щета от наведената колониална поза, която сме заели.

Има ли въобще някой нормален в МС или кандидат за МС, на когото му пука за България?!

И пак да напомня - министърът на отбраната е на ГЕРБ и ПП-ДБ. Гласувате за тях, получавате война и високи цени. А за това няма никакво извинение!

Заплаха за България?

Преди няколко дни в Народното събрание от "Има такъв народ" разкриха, че МВнР е получило нота, която Иран ни предупреждава да се въздържаме от подкрепа за САЩ. В нея Техеран протестира срещу разполагането на американски транспортни самолети на летището в София.

Впоследствие формацията се срещна с президента и поиска свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, но това искане е било отказано поради липса на реална опасност за България.

По думите на служебния външен министър Нейнски американските самолети у нас са част от договорка със САЩ за тренировъчни действия в рамките на НАТО.

"Поканихме посланика на Иран на среща във външното министерство и се надяваме да се срещне с директора на дирекция "Близък изток", на която още веднъж ясно ще разясним ангажиментите, които сме поели чрез въпросната нота. Няма нищо скришно. Няма промяна на обстоятелствата. Иранската дипломатическа нота не показва нови решения, които България е взела, текстът ѝ е стандартен за този вид комуникация. Нашият ангажимент обхваща само българската територия, самолетите, които излизат оттук, могат да се връщат и в САЩ, и в американски бази. В България те не са свързани с бойни действия. За нас е много важно да имаме ненакърнени дипломатически отношения с Иран и да водим постоянен диалог с тях", обясни Нейнски.