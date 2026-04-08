Гюров: Гласове са се купували за два хляба и три салама, унизително е ВИДЕО

Служебният премиер Андрей Гюров откри заседанието на Министерски съвет. Първото, което служебният министър-председател коментира, е купеният вот.

“223 са задържаните за изборни престъпления до момента - почти колкото са депутатите в парламента. Те са опитали да подменят волята на народа и да заменят народните представители със свои”, каза в началото на заседанието Гюров.

Ролята на МВР

Премиерът отбеляза, че при визитата си в Якоруда е забелязал притеснение у местните хора да говорят.

“Те си мислят, че всичко е свързано с изборите и гласуването - дървата за огрев, топлият обяд, социалните помощи. Това значи, че не са свободни. Тук идва ролята на МВР. Полицията трябва да бъде при хората. Тя е гаранция за сигурност и свобода. Органите на реда трябва да са на терен като защита“, коментира премиерът.

“Трябва да ви виждат на терен и да знаят, че вие сте там като защита за тях и за техните права. Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват и топлия обяд. Недопустимо. Надяваме се на добри резултати. Също главният секретар разказа, как понякога гласовете се купуват срещу 8 евро от тефтерите за версии. Два хляба и три салама. Това е унизително”, каза още Гюров.

Глас с фалшиви пари

По думите му купуването на гласове става с фалшиви пари.

“И най-важният въпрос, който ние се задаваме тук, не е за тези 223 купувачи на гласове, а кой стои за тях? Кои са тези, които искат да влязат в парламента през лихварите и през тефтерите за версии? Не виждаме политическите партии да ги атакуват. Те атакуват служебното правителство. На това се гради тяхната предизборна кампания. Но ние няма да слезем на партийния терен. Нашата задача е друга. Нашата задача е да се борим срещу брокерите на вот", каза ощ Гюров.