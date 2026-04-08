Почина любимец от "България търси талант", спечелил златен бутон ВИДЕО

Почина Стоян Йорданов от село Безмер, който е познат от участието си в "България търси талант", съобщава chernomore.bg. Тъжната новина бързо бе разпространена от жители на селото в социалните мрежи.

През 2022 г. Стоян се качи на сцената и макар да не демонстрира голям талант в пеенето, водещият Сашо Кадиев му даде „Златен бутон“, изпращайки го директно на финалите.

Самоук музикант, известен с прякора Чибо, той спечели симпатиите на публиката със своите улични изпълнения. Местните го описват като човек с невероятен глас, който е носил радост и гордост на общността.

„Почивай в мир, Чибо! Село Безмер никога няма да те забрави“, написаха в прощално послание негови съселяни.