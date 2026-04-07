Страх в САЩ: Събудете се, Тръмп призовава за ядрен удар!

Последното изявление на Доналд Тръмп в Truth Social предизвика притеснение по цял свят. В него американският президент заяви, че довечера "цяла нация ще бъде заличена" от лицето на Земята. Естествено, първата мисъл на всеки би била, че САЩ се готви за ядрен удар.

Антъни Скарамучи, бивш директор по комуникациите на Белия дом, призова за незабавно отстраняване на президента Тръмп от поста.

"Събудете се: той призовава за ядрен удар. Искайте незабавното му отстраняване", написа в "X" Скарамучи.

Той служи в първата администрация на Тръмп в продължение на десет дни през юли 2017 г.

Друго предупреждение дойде от бившият началник на антитерористическата служба на президента Тръмп, Джо Кент, който заяви, че Америка "е в опасност".

Кент, който подаде оставка през март заради войната, написа в "X":

"Ако той се опита да унищожи иранската цивилизация, Съединените щати вече няма да бъдат възприемани като стабилизираща сила в света, а като агент на хаоса - ефективно слагайки край на статута ни на най-голямата суперсила в света. Това би преобърнало нашата икономика и би разбило световния ред. Процесът вече е в ход, но все още имаме време да предотвратим катастрофа, ако Тръмп намери смелостта да води сериозни преговори, а не безразсъдна ярост и разрушение."

Заплахите на Тръмп

Тази вечер изтича ултиматума, който Доналд Тръмп даде на Иран. Президентът разби надеждите за дипломатически пробив в последния момент в преговорите с Иран с публикация на уебсайта си Truth Social.

"Цяла цивилизация ще умре тази вечер, за да не се върне никога повече. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи", добавяйки "47 години изнудване, корупция и смърт".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също не помогна за успокояване на нервите. По време на посещението си в Унгария той заяви, че "ще има много преговори", докато изтече крайният срок, в който Иран трябва да отвори Ормузкия проток или да се изправи пред разрушаването на мостове и електроцентрали.

Въпреки оптимизма му, че САЩ ще получат отговор до крайния срок, той все пак отбеляза, че "Америка има "инструменти в нашия набор от оръжия, които досега не сме решили да използваме", отново загатвайки за евентуален ядрен удар.

Имаше нападение срещу остров Харг, основният център за износ на петрол на Иран, докато Техеран продължава атаките си в целия Персийски залив. Това доведе до допълнително покачване на цената на петрола в последните минути.

Иран е атакувал нефтохимическия комплекс Джубайл на Саудитска Арабия, сърцето на преработвателния сектор на кралството, съобщиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Иран заяви, че атаката е в отговор на атаки срещу нефтохимическите му заводи в Асалуех, които са свързани с огромното газово находище Южен Парс и бяха засегнати от множество експлозии през нощта.

Пакистан се опитва да спаси положението

Пакистанското ръководство се опитва да запази жива перспективата за дипломатически пробив в конфликта между Съединените щати, Израел и Иран, според пакистански източник от службите за сигурност.

Информаторът обаче добавя, че атака в ранните часове на вторник срещу жизненоважна инфраструктура в Саудитска Арабия може да е намалила шансовете за пробив.

"Цялото пакистанско цивилно-военно ръководство работи усилено, за да се осъществи пробив", казва източникът пред CNN, включително влиятелният военен началник фелдмаршал Асим Мунир, който има близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. "Но сега има опасения, след като Саудитска Арабия беше обект на атака, че това може да компрометира целия процес."

Пакистан е "много загрижен за това какво ще се случи, ако саудитците отмъстят. Полагат се усилия за улесняване на диалога", добавя източникът.