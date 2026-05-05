16-годишният, наръгал с нож своя връстник, го е наранил три пъти в сърцето

16-годишният, който наръга с нож свой връстник във Велико Търново, го е наранил три пъти в сърцето. Прокуратурата определи деянието като опит за умишлено убийство.

За случая Днес.бг съобщи още вчера. Нападението се е разиграло в кв. "Бузлуджа" в града.

"Деянието е останало недовършено по независими от волята на извършителя причини. На пострадалото лице са нанесени три наранявания с нож в областта на сърцето. Благодарение на оказаната му спешна медицинска помощ те не са причинили неговата смърт", съобщиха от Окръжната прокуратура Велико Търново, под чието наблюдение се води разследването.

Като извършител на деянието е задържано 16-годишно момче от града.

Преди инцидента между двамата връстници възникнал словесен спор в района на пазара. Извършителят измъкнал нож и започнал да мушка потърпевшия.

Предстои задържаният непълнолетен да бъде привлечен като обвиняем и да бъде направено искане до Окръжен съд – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража". За непълнолетните извършители за такова престъпление, навършили 16 годишна възраст, законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 12 години.

Разследването по делото продължава. Предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи, допълват от Окръжна прокуратура-Велико Търново.