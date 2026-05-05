Хванаха шофьорка с 3,54 промила алкохол на пътя между Троян и Ловеч

В Луковит заловиха зад волана 25-годишен неправоспособен местен жител с 2,47 промила

05.05.2026 | 13:54 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Жена е задържана да шофира на пътя Троян – Ловеч с 3,54 промила алкохол, съобщиха от МВР в Ловеч.

В понеделник около 15:00 часа 33-годишната жена е спряна за полицейска проверка при управление на лек автомобил с посока на движение от Троян към Ловеч. 

Установено е, че шофира след употреба на алкохол. Дрегерът показал концентрация в издишания въздух 3,54 промила. Жената е дала кръвна проба за анализ и е задържана за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство. 

Снощи в Луковит автопатрул на местното районно управление е спрял за проверка лек автомобил без регистрационни табели. Водачът на превозното средство, 25-годишен неправоспособен местен жител, е тестван за употреба на алкохол, а техническото средство е отчело 2,47 промила в издишания въздух. Той също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство, предаде БТА.

