Министерството на културата обясни забавеното финансиране на A to Jazz: Няма бюджет

Министерството на културата обясни защо плащанията към фестивала A to JazZ Festival се бавят. По думите на ведомството трябва да бъде приет редовен бюджет, за да се изплатят средствата.

В позиция, изпратена до медиите, от министерството обясняват:

Министерството на културата носи отговорност да гарантира предвидимост и устойчивост в културния процес - включително когато средата е нестабилна.

A to JazZ Festival е включен в Националния културен календар за 2026 г. Същият е приет с решение на Министерския съвет №956/2025 от 30.12.2025 г. в рамките на правителството на Росен Желязков. В неговата финансова обосновка изрично е записано:

"За да се осигури финансиране на Националния културен календар, е необходимо приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.".

Към настоящия момент такъв бюджет не е приет. Министерството работи в режим на удължен бюджет, който ограничава възможността за поемане на нови финансови ангажименти в пълния обем на одобрения календар.

Общата стойност на събитията в него възлиза на 22 786 930 лева - ресурс, който към момента не е наличен

В тази ситуация Министерството прилага ясни приоритети: да осигури провеждането на вече започнали събития и да минимизира прекъсванията в културния живот. Част от проектите се финансират с наличните ограничени средства, извън първоначалната рамка - решение, което изисква пренасочване и дисциплина, а не отстъпление от ангажимент.

По отношение на A to Jazz Festival: събитието е планирано за летния период, когато се очаква да има приет редовен бюджет на Република България за 2026 г. Министерството не бяга от ангажимента си към неговото финансиране в рамките на Националния културен календар. Но разплащанията могат да бъдат извършени след приемането на държавния бюджет за 2026 г. от следващото редовно правителство.

Важно е да се подчертае, че редица културни събития в страната функционират по смесен модел - с публично финансиране, подкрепа от общини и собствени приходи. Този модел предполага споделена отговорност и устойчивост, особено в периоди на бюджетни ограничения.

Културният сектор има нужда от яснота, не от ескалация. Министерството поддържа активен диалог с културните организации и ще продължи да работи за навременното обезпечаване на събитията при първа възможност в рамките на закона.

Забавеното финансиране

По думите на организаторите на A to Jazz, забавеното финансиране поставя под въпрос организирането на фестивала. Затова вчера в социалните мрежи започна кампания по събиране на средства.

"Днес фестивлаът е застрашен. Това е кампания за подкрепа на юбилейното 15-то издание на фестивала, защото вярваме, че вие - нашата публика, сте по-силни от всяка политическа система. Математиката е проста: ако всеки от вас - нашите последователи, отдели малка продкрепа, кампанията приключва още днес", написаха организаторите.