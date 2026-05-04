Забавено финансиране поставя под въпрос програмата на A to JazZ

Фестивалът за градска култура A to JazZ планира да отбележи 15-ата си годишнина със специална артистична селекция от знакови световни, европейски и български артисти. Сред обявените имена са кралицата на вокалния джаз Дий Ди Бриджуотър, носителят на "Грами" барабанист Нейт Смит, Miles Electric Band – проект, посветен на 100-годишнината от рождението на великия Майлс Дейвис, както и още над 20 музикални проекта. Реализацията на програмата обаче е поставена под въпрос заради забавено с близо шест месеца финансиране от Министерството на културата.

За да осъществят вече договорената програма, организаторите от Фондация "Ей ту Зет" се обръщат към своята публика с призив за подкрепа. Необходимите средства са предназначени за хонорари, настаняване и пътни разходи на артистите, планирани за участие във фестивала. Целта на кампанията е да бъдат събрани 124 990 евро до началото на събитието – сума, равна на спечеленото, но все още неполучено проектно финансиране, предвидено именно за артистичната програма.

Организаторите на фестивала, който от години е едно от разпознаваемите събития в културния календар на София, са получили одобрение за финансиране още в края на 2025 г. по програмата "Национален културен календар". Документът е утвърден с Решение №956 на Министерския съвет, като в него фигурират още над 200 значими национални събития от различни сфери на изкуството. На базата на тази официална държавна гаранция екипът на A to JazZ договаря артистите в програмата.

Към момента обаче се оказва, че бюджет за финансирането на целия културен сектор не е осигурен, а Министерството на културата не е успяло да издейства ново правителствено решение, с което да бъде обезпечен културният календар. От екипа на фестивала вече не разчитат, че очакваните 124 990 евро ще бъдат преведени от ресорното министерство. Сумата представлява около една пета от бюджета на цялото събитие.

Всички останали продукционни разходи на A to JazZ вече са обезпечени благодарение на частни спонсори, партньори и Столична община. Затова и участието на публиката, която традиционно посещава фестивала при вход свободен, се оказва ключово за кампанията. Най-сериозният риск пред организаторите е свързан с невъзможността да изпълнят договорните си ангажименти към артистите – сценарий, който може да доведе до съдебни процедури срещу фондацията и да постави бъдещето на фестивала под заплаха.

"Вече 15 години A to JazZ следва своята мисия: да бъде добрият пример, да възпитава младите хора в естетика и вкус към изкуството и да създава по-добра среда за всички нас. A to JazZ не е просто музика в парка – той има силни обществени функции като безценен икономически, социален, културен и символен капитал за София и визитка на България пред света", казва основателят на фестивала Петър Димитров в официално изявление.

Той се обръща директно към публиката с думите:

"Обръщам се към онези десетки хиляди, най-близките ни хора – нашата публика. Заедно сме огромна сила! Сега се нуждаем от вашата помощ повече от всякога! Всяка фестивална вечер сме над 15 000 души и аз вярвам, че заедно ще успеем да съберем средствата за великолепната програма на A to JazZ 2026!"

Ако кампанията успее, фестивалът ще може да представи вече договорената си селекция в областта на джаза, уърлд и импровизационната музика. Сред планираните участници са Miles Electric Band, чието световно турне отбелязва 100 години от рождението на Майлс Дейвис, примата на вокалния джаз Дий Ди Бриджуотър със своя квартет и носителят на две награди "Грами" Нейт Смит – барабанист и артистичен директор на легендарния Newport Jazz Festival.

На сцената трябва да се изявят още The Simon Grey Collective на продуцента Саймън Грей с вокалиста Тони Момрел от Incognito, изгряващата нюйоркска звезда Томоки Сандърс – син на саксофонната легенда Фароа Сандърс, както и специалният проект на западноафриканския перкусионист Али Кейта с малийската певица Мариам Коне.

В афиша присъстват още полската пианистка Ханя Дерей, българските формации Виктория Кирилова квартет и Емил Тасев квартет, както и френско-българският проект на тромбониста Георги Корназов. Традиционната шоукейс програма за уърлд музика, с която фестивалът открива изданието си, ще представи изгряващи изпълнители от Перу, Южна Африка, Индия, Италия, Унгария, Гърция, Турция и България.

Кампанията за подкрепа вече е активна на сайта и в социалните мрежи на A to JazZ Festival, като организаторите предвиждат редовно да показват каква част от сумата е събрана.

"А to JazZ е създаден от мечтатели за мечтатели и заедно изградихме огромна общност от такива. Общност, водена от съзидателност и отношение към това, което оставяме след себе си – към децата и младите хора, към хубавата музика, към нейните създатели и творци. Това е отношение към самите нас. Въпреки държавата. Разчитаме на вас – публиката, и ви благодарим, че сте част от голямото ни семейство! A to JazZ завинаги!", казва още Петър Димитров.