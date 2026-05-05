Обследват горския път между Смолян и Пампорово за спешен достъп

На горския път над главния път Смолян - Пампорово тече обследване. Идеята на местната власт е той да се превърне в път за специализирана помощ, ако се наложи по него да преминават линейки и противопожарни автомобили.

Той се използва масово от хората, които работят в курорта Пампорово, за да минават по-пряко и да си спестят обикалянето през обходните маршрути.

Самият път е много тесен, целият е осеян с кал и дупки и преминава през частни имоти, така че едва ли ще може да се използва и да поеме целия трафик за курорта Пампорово през Смолян.

Днес се очаква на място да пристигнат геолози, очаква се също да заседава и кризисният щаб към областния управител.

"Нуждата да се обърне внимание и възможно най-скоро да започне работа по обходен път е спешна, защото това е най-краткият път от Смолян към Пампорово", заяви Росица Старчева от Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори.

"Още в първите часове след обявяването на активирането на свлачището и обявяването на бедствено положение, хората започнаха да се притесняват и започнаха да анулират резервации. Загубите не са само за хотелиерите и не са само за курорта Пампорово, а за всички места за настаняване в Смолян", обясни тя.

"Вчера започнахме подписка – само за няколко часа бяха събрани над 300 подписа. Имаше и много жители, които се интересуваха и специално отделиха време, за да сложат своя подпис, защото наистина тази отсечка е от огромно значение за гражданите", допълни Старчева.