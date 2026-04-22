Асен Василев нарече "буря в чаша вода" драмата около Манол Пейков

Буря в чаша вода - така лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев нарече недоволството на "Демократична Бългалиа заради факта, че Манол Пейков може и да не влезе в 52-ото Народно събрание.

Ето какво написа Василев:

С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков.

1. Манол Пейков беше поставен на избираемото второ място в листите. Изместен е на трето от друг кандидат на “Да България”. Тази гражданска активност може само да ни радва.

2. Личните ми преференции в Пловдив са 5 126. Повече от преференциите на двамата кандидати на “Да България” взети заедно и повече от личните ми преференции в Хасково.

3. Тъй като, както и Божидар Божанов каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции.

Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на “Демократична България”, ако колегите от “Да България” и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение.

Винаги в "Продължаваме Промяната" сме били фокусирани върху привличането на повече избиратели, симпатизанти и членове, а не върху това как да спънем другарчето. Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор.

Недоволството на ДБ

Недоволството дойде след като се появи информация, че Асен Василев е решил да влезе в парламента като депутат от Пловдив, а не като депутат от родното си Хасково. По този начин Манол Пейков изпада от НС.

Според източници уговорката между ПП и ДБ е била в града под тепетата да не се провежда преференциална кампания, както в София, но това не било спазено от пловдивската листа на "Да, България".

През изминалия месец вторият в листата Манол Пейков активно промотираше активиста на "Да, България" Чило Попов - заемащ осма позиция в списъка. В крайна сметка обаче Попов получи 2803 преференции, а Пейков - 2232.