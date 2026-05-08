Русия изпитва "ракетна суша", докато Путин укрепва защитата на Москва

"Специфично искане към Министерството на отбраната от командването на противовъздушната отбрана на Севастопол: ДАЙТЕ НИ РАКЕТИ ЗА КОСТЕНУРКИ [системи за противовъздушна отбрана "Тор"/"Панцир"]! Можем да видим целите и технически имаме възможността да ги ударим, но нямаме с какво да го направим!"

Апелът, публикуван в Telegram канала на видния руски "Z-блогър" и военен кореспондент Владимир Романов миналия месец, показва как руската противовъздушна отбрана, след като се справи с вълна след вълна украински дронове с голям обсег, е с изчерпване на боеприпасите. Това може да е просто специфичен проблем с доставките в един регион.

Руските лидери може да искат да решат да дадат приоритет на други области; петролните рафинерии са силно засегнати. И, както ще видим, отбраната сега се концентрира върху столицата. Но сигнали от множество източници показват, че "ракетната суша" е широко разпространена и се влошава. Никоя армия в света не е толкова щедро снабдена с мобилни оръжия земя-въздух, колкото руснаците. Армиите на САЩ и НАТО обикновено действат, приемайки въздушно превъзходство, а от съветско време руснаците инвестират сериозно в мобилни ракетни системи за защита на фронтовите сили. Така че, докато САЩ имат само шепа леки M-SHORAD и Avengers, руснаците имат стотици тежки машини, включително верижни Тор-М, въоръжени с осем ракети с тегло 400 паунда и Мах 2,5, и осемколесните Панцир-С, с дванадесет ракети с по-малък обсег от 200 паунда плюс чифт автоматични оръдия. Такива системи са проектирани да се справят с въздушни заплахи - от бързи самолети и атакуващи хеликоптери до крилати ракети, пише в анализ за Forbes Дейвид Хамблинг, старши сътрудник.

Украинските дронове като Fire Point F-1 и Ан-196 Лютий не са бързи, пъргави или скрити, а свалянето им би трябвало да е лесно

- въпреки че, както отбелязват руски коментатори, някои от техните системи са смущаващо неефективни срещу дронове. Проблемът е, че един типичен дрон като FP-1 струва около 60 000 долара, а хиляди се произвеждат всеки месец. Ракетата 9M330, изстреляна от Tor, струва нещо над 600 000 долара.

И докато руснаците складират тези ракети от десетилетия, дори те не могат да продължават да стрелят вечно. Най-очевидният признак за недостиг на ракети беше, че миналата година руски зенитни машини бяха забелязани с празни слотове на пусковите установки, а не с пълен комплект. По-внимателното наблюдение показа нещо друго: някои от презарежданията не бяха съвременни ракети, а боеприпаси от дълбоко складиране, включително една система за противовъздушна отбрана "Оса" с ракети 9M33, датиращи от 70-те години.

Други проницателни наблюдатели, съобщени от украинския военен новинарски източник "Милитарный", забелязаха "Оса" с 9M33M, която не само е остаряла, но и е предназначена само за военноморска употреба. За нея е била монтирана специална пускова установка, за да се използва на наземна платформа. Друг силно видим знак за ракетната суша беше появата на руска система "FrankenSAM". Това е пускова установка, базирана на камион, носеща комплект ракети въздух-въздух Р-77, вероятно модифицирани за използване в наземна роля, също взети от Военноморски.

Allegedly, an Air defense ring is being strengthened around Moscow, with systems being redeployed from other regions in Russia, they are more concerned about the parade than the entire country. I’m not sure what’s more concerning for Putin, the drones, or the fact somebody has… pic.twitter.com/vwrA0dOU32 — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) May 6, 2026

През април украинският главнокомандващ Александър Сирски заяви, че недостигът на ракети за противовъздушна отбрана в Русия е причинен от удари с дронове по производствени съоръжения. Някои цели, като например Арзамаския инструментален завод, който беше ударен миналия август, произвеждат ключови компоненти като ракетни жироскопи. Ако е така, това изглежда като смъртоносна спирала, тъй като недостигът на ракети ще доведе до по-успешни удари с дронове и дори до по-малко ракети.

Русия със сигурност все още не е изчерпала ракетите си.

Много (вероятно напълно въоръжени) части за противовъздушна отбрана наскоро бяха преразпределени, за да защитават столицата. Десетки машини "Панцир" бяха издигнати на кули около Москва, за да им се осигури чисто поле за обстрел. Руски коментатори отбелязаха колко усилия полага ръководството, за да се защити за сметка на предните части. Поставянето на ракети земя-въздух в градовете е рисковано. Руските ракети често пропускат ниско летящата си цел и удряха жилищни сгради. Последни примери включват този в Новоросийск през април и един в Краснодарски край през март, удрящ жилищен блок, плюс химически завод в Череповец, ударен от поне една руска ракета по време на атака с дрон. Като се има предвид, че на руснаците е забранено да заснемат атаки с дронове, може да има много други подобни случаи. Руската военна система е по-вероятно да накаже защитниците за това, че не са стреляли, отколкото за това, че са прахосвали ракети безполезно по време на атака с дрон. Това, разбира се, също ще допринесе за ракетната суша.

Дали тези случаи ще бъдат ефективни е друг въпрос. На 4 май украински дрон се промъкна и удари сграда на около 4 мили от Кремъл. Но очаквайте да видите намаляващите средства земя-въздух, които ще бъдат все по-концентрирани около лидера, тъй като атаките срещу Москва се засилват. Русия не е единствената, която страда от ракетна суша. Анализатори посочват, че по време на конфликта с Иран САЩ са изразходвали ракети земя-въздух като неустойчива такса срещу залпове от балистични ракети и особено евтини ирански дронове. Планираното увеличение на производството е малко вероятно да реши проблема в краткосрочен план и може да не е достъпно в дългосрочен план.

Прехващачи като този "Стинг" от "Дивите стършели", струващ само няколко хиляди долара, сега свалят голяма част от руските дронове "Шахеди". Украйна е доста напред в тази област. Страната се е сблъсквала със същите проблеми като Русия през последните няколко години и е прилагала същите решения, включително разполагане на "остарели" ракети HAWK, доставени от САЩ, и импровизации "FrankenSAM" за използване на ракети въздух-въздух.

Украйна все още е изправена пред недостиг на ракети земя-въздух за противодействие на руски балистични ракети. Но нощните вълни от руски "Шахеди" сега са до голяма степен потушени от евтини дронове-прехващачи и други методи, а не от оскъдни ракети.

Русия е донякъде изостанала, но е започнала да разполага с дронове-прехващачи. Руските блогъри се оплакват, че изглежда им липсва способността на Украйна да увеличи производството бързо и ефективно. По време на подготовката за "Деня на победата" на 9 май, Москва създава усещането за град под обсада. Има отбранителни кули "Панцир", мрежи против дронове по улиците, затворени летища и прекъсвания на мобилните телефони, за да се блокира навигацията на дроновете. Ще прекъснат ли украинските дронове парада? Или ще ударят други части на страната, които сега са останали незащитени? Парадът ще дойде и ще си отиде, но заплахата от дронове ще остане, тъй като ракетната суша се задълбочава.