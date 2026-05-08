Божидар Божанов: Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи

"Българските граждани дадоха мандат на една политическа партия за демонтиране на модела на завладяната държава. Мандат не за празни приказки, а за отдавна закъснели смели реформи в затлачени системи", каза от трибуната на НС съпредседателят на ДБ Божидар Божанов по време на дебатите преди гласуването на кабинета "Радев".

"За съжаление, на база представения състав на МС, на заявките и на липсата на такива, както и на действията на мнозинството дотук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен", добави още Божанов.

По думите му "едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, които вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи".

"Зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси, от ИТН, които бяха изхвърлени от българските граждани, но намират своето място в българския кабинет", допълни Божанов.

Депутатът добави, че ДБ все пак е длъжна да пожелае успех на “Прогресивна България”, защото, “ако то успее, ще е успех за България”.

“Ще бъдем силна опозиция, не десктруктивна, не креслива, няма да атакуваме малките неволни грешки. Но ще различаваме грешките от съзнателното потъпкване на обществения интерес. Ще се противопоставяме остро на всички опити за дозавладяване на държавата”, каза още Божанов.