ДБ: Явно парламентът не се интересува от модела "Пеевски"

Народното събрание отхвърли предложението на "Демократична България" за създаване на комисия, която да провери несъответствия в имущественото състояние на Делян Пеевски и да разследва бездействието на институциите.

"Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС се въздържаха по време на гласуването, ДПС бяха против.



"Парламентът беше избран с мандат да демонтира модела на завладяната държава, олицетворяван от Пеевски и Борисов", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. По думите му именно Народното събрание е институцията, която трябва да осъществява контрол върху "бездействието и чадърите", поставяни от държавните органи върху Пеевски през годините.



Божанов подчерта, че от ДБ ще продължат да настояват мандата за демонтажа на модела да бъде изпълнен докрай.

Санкциониран по "Магнитски", Пеевски не би трябвало да може едно кафе на безиностация да си купи

"Има монолитно мнозинство да не се разгледа предложението ни за комисия в парламента, която да разследва защо са бездействали институциите спрямо несъответствията в доходите на Делян Пеевски. Санкциониран по "Магнитски", той не би трябвало да може едно кафе на безиностация да си купи, но не е спрял да прехвърча с частни самолети и да разполага с огромен кеш.

Съществуват съществени разминавания между декларираните от "голямото момче" доходи от дивиденти и данните, съдържащи се в ГФО на дружества, в които той е или е бил едноличен собственик на капитала, това сме установили, но институциите нищо не виждат.

В залата явно няма мнозинство, което се интересува от тези въпроси. Това е разликата между лозунги и действия", каза Мирчев.

Мотивите на ДБ

От "Демократична България" припомниха мотивите за създаването на временната парламентарна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани със съществени несъответствия между официално декларирано имуществено състояние, декларирани доходи, значителни разходи и фактически стандарт на живот на Делян Славчев Пеевски, както и за проверка на действията или бездействията на компетентните държавни органи по вече подадени сигнали.

Налични са съществени несъответствия между декларирани доходи, имущество, значителни разходи и фактически стандарт на живот;

Съществуват данни за разминавания между декларирани доходи от дивиденти и отчетите на дружества, свързани с Делян Пеевски. По същите за периода 2017-2024г- са декларирани лични доходи от дивиденти за 157,6 млн. лв., при начислен дивидент 49,5 млн. лв. и изплатен дивидент до 26,1 млн. лв. В тази връзка интересен е въпросът защо, при значителни разходи и липса на разпределен дивидент за част от периода, наличностите по банкови сметки остават почти непроменени - малко над 4 млн. лв.;

Трябва да се изясни дали значителни разходи за наеми на имоти, автомобили и транспорт са покрити със законни и декларирани източници на средства. Според данните за периода 2022-2024г. разходи за наеми на автомобили и имоти са между приблизително 790 хил. лв. и 1,39 млн. лв. годишно.

Трябва да се провери кой е плащал и кой реално е ползвал частни въздухоплавателни средства, свързани с Делян Пеевски;

Трябва да се установи дали трети лица или дружества са поемали значими разходи в негова полза;

Трябва да се провери дали това не представлява прикрита имуществена облага, доход в натура или недекларирано финансиране;

Съществува институционален въпрос в посока дали държавните органи са реагирали своевременно, пълно и обективно;

Необходимо е да се изясни какво са направили НАП, КОНПИ, прокуратурата, КПК, МВР, ДАНС, „Гранична полиция“ и другите компетентни органи;

Трябва да се установи дали между институциите е имало реален обмен на информация и координиран подход;

Трябва да се провери дали този случай е единичен институционален пропуск или показва по-широк системен проблем при контрола върху лица с висока политическа и икономическа тежест.