Политолози за кабинета: Има няколко тежко необясними фигури

Днес парламентът гласува кабинета “Радев”. От вчера са ясни и министрите. Политолозите доц. Татяна Буруджиева и доц. Милен Любенов коментираха състава на правителството и приоритетите на новия кабинет в предаването "България сутрин".

Доц. Буруджиева заяви, че е впечатлена, че от това, че повечето от избраните министри са хора от професиите. “Има и някои тежко необясними фигури - министърът на външните работи, на спорта, на правосъдието. Няма обяснение защо тези хора са предложени при наличието на по-сериозни капацитети в самата "Прогресивна България".

Според политолога правителството на Радев е изправено пред тежка задача - никой не очаква от Радев друго, освен да си свърши работата. “Имат всичката власт. Хората нямат никакво търпение да им слушат обясненията - колко е лошо едно или колко е лошо друго", коментира доц. Буруджиева и добави, че само действията ще бъдат оценявани.

Съмнения около правосъдния министър

Пред Bulgaria ON AIR доц. Любенов каза, че има няколко изненади, като едната е правосъдното министерство. "След като приставяш като приоритет правосъдието, всички очаквания бяха насочени, че за правосъден министър ще бъде избран авторитетна фигура, човек, който е добре познат. Виждаме фигура, която не е добре позната дори и в юридическите среди", заяви доц. Любенов по адрес на Николай Найденов.

Доц. Любенов е скептичен, че това мнозинство ще има възможност да извърши съдебна реформа. "Твърде много неща прозират и показват, че политическото статукво в правосъдната система и в прокуратурата се прегрупира и се възпроизвежда”.

Критики към МВнР и МФ

По думите му при Министерството на външните работи виждаме министър - Велислава Петрова-Чамова, който няма авторитет да го оглавява. "В състава на това правителство прозират няколко фигури, които можем да ги свържем с "Има такъв народ", допълни политологът.

Доц. Буруджиева подчерта, че има огромно количество проблеми.

"Те трябва да намерят своето решение. Все повече гражданите започват да се фокусират върху това правят ли, или не правят нещо. Външната политика е доста сериозен приоритет. Не бих искала да коментирам министъра на финансите. Или разбираш от едно добре, или не разбираш от всичко по-малко. Сега Гълъб Донев за мен е един финансов министър на кресло. Ще му правят бюджета хора, които разбират от това нещо. Гълъб Донев ще има просто табелката "финансов министър". Трябва да изгради авторитет във финансовите сфери", коментира тя.

Редовен бюджет

Политолозите се обединиха около тезата, че едно от най-важните министерства и в този кабинет, ще бъде финансовото, защото през него минава паричната политика на държавата.

Политолозите коментираха, че Гълъб Донев не е финансист, а е политическа фигура, която има силна политическа концентрация, и Румен Радев чрез Гълъб Донев ще иска да контролира публичните финанси в държавата.

"Нямам съмнение, че ще се направи бюджет и ще се вържат перата. Бюджетът дава възможност да се реализират политиките. Есента ще видим новия бюджет и ще видим какви политики реално ще искат да правят. Финансовият министър е единствената силно експертна фигура, която трябва да има много силна политическа подкрепа", подчерта доц. Буруджиева.

