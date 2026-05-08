Прокуратурата иска по-тежки мерки за подсъдимите по казуса "Хасърджиев"

Делото ще продължи по общия ред на 2 юни

08.05.2026 | 12:40 ч. Обновена: 08.05.2026 | 12:40 ч.
БГНЕС

Софийска районна прокуратура внесе протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийски районен съд спрямо Станимир Хасърджиев, Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски, които са подсъдими за общо 17 престъпления.

След внесен обвинителен акт срещу четиримата на 04.05.2026 г. беше проведено разпоредителното заседание по делото. По време на заседанието съдебният състав на Софийски районен съд измени мерките за неотклонение на Хасърджиев и Михайлидис от "задържане под стража“ в "гаранция в пари“, а на Белов и Дряновски от "домашен арест“ в "гаранция в пари“. На Хасърджиев е взета гаранция в размер на 60 хиляди евро, а на останалите трима по 10 000 евро, пише БНТ.

Наблюдаващите прокурори не са съгласни с изменените мерки за неотклонение на четиримата подсъдими и на 07.05.2026 г. внесоха протест в Софийски градски съд. Те поискаха от съда, също така на четиримата подсъдими да бъдат наложени и забрани за напускане на страната.

Групата е подсъдима, за това че на 08.09.2025 г. в гр. София, са извършили блудствени действия с лице от същия пол, като за това са употребили сила - вързали са пострадалия с кожени колани и с въже.

Дряновски и Хасърджиев са привлечени към наказателна отговорност за държане на различни наркотични вещества. Михайлидис е обвинен и за държане на огнестрелно оръжие в нарушение на установените законови правила.

Росен Белов е обвинен и за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, за част от които са използвани непълнолетни лица. Дряновски е подсъдим и за държане на наркотични вещества, и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси без надлежно разрешително.

Подсъдимият Хасърджиев освен престъпленията, извършени в съучастие, е обвинен и за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от заразни болести, предавани по полов път. Хасърджиев е с обвинение и за разпространение на порнографски материали.

Делото срещу четиримата обвиняеми ще продължи по общия ред на 2 юни.

