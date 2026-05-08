Наталия Ефремова: Хората трябва да получават достойни доходи

Социалната система не е място за политически експерименти. Подкрепата трябва да е фокусирана – да достига до тези, които реално имат нужда, и хората трябва да получават достойни доходи.

Това заяви новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при официалната церемония по приемане на поста от предшественика си д-р Хасан Адемов. Тя очерта като свой приоритет включващата политика, която да позволи на всички обществени групи да разгърнат потенциала си.

„Наскоро ми подариха книгата „Защо нациите се провалят“. Тя най-добре илюстрира защо е важна включващата политика. Когато няма включваща политика, която ангажира интереса на всички заинтересовани страни, нациите не могат да просперират“, заяви Ефремова. Тя допълни, че ще подкрепя и социалния диалог, за да може хората да получават достойни доходи: „Да могат да се развиват напред в една по-добра и прогресивна България”.

Свързани статии Кабинетът "Радев" полага клетва в парламента

Наталия Ефремова се ангажира с пълна прозрачност при управлението в Министерството на труда и социалната политика.

„Аз съм отговорен човек, основната ми експертиза е в управление на европейски средства и фондове. В тази сфера отчетността е водеща. От тази отчетност ще се ръководя и като министър. Веднага щом сформирам екип, ще го представя, както и приоритетите, които искаме да реализираме”, заяви Ефремова.