Кабинетът "Радев" полага клетва в парламента

Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Очаква се изборът на 107-ото правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание „Прогресивна България“, предава БНР.

Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат дебати. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят – това са ГЕРБ, ДБ, ПП и "Възраждане".

Само от ДПС не са заявили позицията си.

Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение – предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него министър-председателят Радев ще разполага с 4 вицепремиери и 18 министерства – с един вицепремиер повече и едно министерство по-малко.

Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. В дневния ред на народните представители обаче са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24-членни, като ПБ ще има 13 свои представители, ГЕРБ-СДС – 4, ДПС, ДБ и ПП – по двама и „Възраждане“ – 1.