Издирваният мъж от Перник е открит в критично състояние край жп линия

71-годишният мъж вероятно е бил блъснат от влак

09.05.2026 | 13:45 ч. Обновена: 09.05.2026 | 13:49 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Мъжът на 71 години от Перник, който по-рано днес беше обявен за издирване от Второ районно управление по молба на негови близки, е открит, но е в критично състояние. Това съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

По думите му мъжът е бил намерен около 4:30 ч. тази сутрин в района на железопътната линия в Дупница. По първоначални данни вероятно е бил блъснат от влак, докато се е движел в близост до релсите.

 

Пострадалият е бил транспортиран незабавно в болнично заведение, където е претърпял операция. Състоянието му остава критично и има опасност за живота му, уточни Алексов.

По случая служители на полицията в Дупница са образували досъдебно производство. Разследването продължава, пише БТА.

перник изчезнал мъж жп
