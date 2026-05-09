Абитуриентският бал вече струва като малка сватба

Месец май е сезонът на абитуриентските балове - рокли, костюми, лимузини и много емоции. Тази година обаче към традицията се добавя и нова валута. Колко струва "веднъж се завършва училище" в евро и кое вече излиза двойно, провери NOVA.

Телевизията ни среща със Савина, която съвсем скоро ще мине за последно през вратата на любимото си училище. Макар валутата да е нова, традицията остава същата - стилна визия, куверти и планове за перфектната вечер.

Майката на момичето казва, че всичко това ще струва няколко хиляди евро.

Савина прави сметка: маникюрът е около 50 евро и нагоре, гримът - около 80 евро, а прическата - около 70 евро. Трябва да се има предвид и че преди самия бал се правят пробни грим и прическа. Така само за маникюр, грим и прическа родителите й ще платят около 330 евро.

Обувките, чантата и роклята са задължителна част от визията на абитуриентката. Савина казва, че 600 евро за бална рокля е добра цена. Когато към нея се добавят обувки и чанта, сумата достига 710 евро.

Най-сериозният удар по семейния бюджет обаче идва с празненството. Независимо дали сметката е в левове, или в евро, абитуриентският бал все повече прилича на малка сватба.

Савина е поканила около 60 души, а кувертът излиза по 60 евро на човек - общо 3600 евро. След добавянето на диджей и такса алкохол сумата достига 5100 евро.

Савина обаче има и сестра близначка. Това означава, че сметката се умножава по две. И всичко това е без излишна показност - без лимузини, фойерверки и други екстри.