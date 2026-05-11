Мирчев: Перверзна е тезата да се разделим, за да се обединим

Спестяваме голяма част от нещата, не бих казал, че сме големи критици на "Прогресивна България". Решихме да сме конструктивна, но остра опозиция. В крайна сметка трябва да бъде даден шанс на тези хора да покажат какво могат, затова на този етап ще се въздържим от критика към целия състав на Министерския съвет. Това каза пред Би Ти Ви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Той нарече раздялата с "Продължаваме промяната" голяма грешка. Според него направили всичко възможно да не се стига до отделянето на двете формации. Посочи, че искат обща кандидатура за президент и ще се явят на това за столичния кв. "Сердика" общо. Според Мирчев

Андрей Гюров и служебните министри се справили отлично

Но не каза дали ще го подкрепят за президент, тъй като имало редица разговори и с граждански организации. Като държавник обаче обединявал хората.

Имало перверзия да кажеш на някого "Дай да се разделим, за да се обединим", каза той за бъдещ документ за обща парламентарна работа с ПП. "Демократична България" тръгвала на срещи из страната. Причината - в новия парламент нямало друга дясно-центристка организация.

Мирчев посочи, че имало факти, че няма да се преследва олигархичния модел, каквито заявки имало. Като причина изтъкна отказа на ПБ за комисия, която да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски. Тя била важна, тъй като от ДБ открили несъответствия в доходите му. А

предишни временни комисии като тази на Мартин Божанов-Нотариуса дали резултат,

когато други институции не действали. За такава работа депутатите не вземали пари, а по света имало ефект от подобна дейност, посочи Мирчев. Имали и готови документи, които щели да предоставят. Запита как Пеевски пътува по света с частни самолети, след като е санкциониран по глобалния закон "Магнитски"

Най-важното за новия състав на ВСС е да има прозрачен избор, при което обществото види как някой не си е купил апартамента на данъчна оценка, даде пример Мирчев. Посочи, че иначе нямало как хората да му повярват.

Ще подкрепим мерките за овладяване на инфлацията на ПБ, ако не са раздаване на калпак, а и ние имаме пакет от десни мерки, каза той за първите законодателни идеи на новите управляващи.