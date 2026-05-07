ВСС отказа да образува дисциплинарка срещу Йордан Стоев поради изтекла давност

След над три часа дебат Пленумът на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на съвета Йордан Стоев поради изтекли давностни срокове, съобщи "Лекс".

В края на март 48 народни представители от ПП-ДБ, МЕЧ и АСП внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу члена на ВСС Йордан Стоев като настояват той да бъде освободен от поста. Искането е мотивирано с публични данни, включително на разпространен на 22 май 2023 г. от бившия главен прокурор Иван Гешев аудиозапис, в който участва лице, идентифицирано като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с "Бойко" и "Банкята" и се обсъжда процесът по освобождаването на самия Гешев.

ВСС първо реши да изготви правила за дисциплинарните производства срещу членове на съвета, които бяха приети на 23 април. А днес по дневен ред кадровиците трябваше да се произнесат по редовността и допустимостта на искането на депутатите.

Преди да започнат дискусията по същество Йордан Стоев поиска заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки.

Атанаска Дишева го подкрепи като изтъкна, че в случая надделява общественият интерес.

Цветинка Пашкунова обаче посочи, че според чл. 318, ал. 1 от Закона за съдебната власт заседанията на дисциплинарния състав, съответно на пленума на Висшия съдебен съвет, се провеждат при закрити врати. Тази разпоредба е императивна, тя се намира в Глава 16 от ЗСВ, в която е регламентът за провеждане на дисциплинарни производства срещу магистрати и членове на ВСС, заяви Пашкунова и изрази опасения, че ако казусът с Йордан Стоев бъде обсъден на публично заседание, има риск от нарушаване на процедурата.

С 9 на 4 гласа ВСС реши да заседава при закрити врати. За публичност бяха Дишева, Георги Кузманов, Гергана Мутафова и Евгени Иванов. Стоев не участва в гласуването.

В продължение на близо три часа кадровиците обсъждаха допустимостта на искането. След като заседанието отново беше открито, стана ясно, че засега няма решение. Първо ще се събере информация дали е изтекъл давностният срок за образуване на дисциплинарно производство. Става дума за справка за ползваните от Йордан Стоев отпуски от 22 май 2023 г. до момента, защото по закон давностните срокове не текат, когато лицето е в законоустановен отпуск.

След получаване на справката, кадровиците отново обсъдиха въпроса и отказаха да образуват дисциплинарно производство срещу Стоев.

Те се позоваха на чл. 310, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ.

Първият текст гласи, че дисциплинарно производство се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. Шестмесечният срок започва да тече от узнаването за нарушението.

А според чл. 310, ал. 2 пък се казва, че когато сроковете по ал. 1 са изтекли, дисциплинарно производство не се образува.

Именно на тази разпоредба се позова днес ВСС и отказа да образува дисциплинарка срещу Йордан Стоев.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.