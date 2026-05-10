ДБ: Първият тест за властта е новият ВСС

"Демократична България" ще отстоява и олицетворява единството на демократичната общност и ще бъде твърда, но конструктивна опозиция. Това са основните насоки, очертани на съвместно заседание в София на ръководствата на "Да, България" и "Демократи за силна България", част от коалицията "Демократична България", съобщиха от пресцентъра на формацията.

"Днес, в момент на предизвикателна вътрешна и външнополитическа динамика, ние, партиите от "Демократична България", препотвърждаваме своето единство", се казва в декларация от форума.

От ДБ посочват, че първата им отговорност е да не допуснат разпиляване на демократичната общност. Според формацията България има нужда от силен, проевропейски, дясноцентристки глас - с ясен профил и ясна воля за действие.

"Ще подкрепяме действия за реално разграждане на модела на завладяната държава, за гарантиране на независимостта на съдебната власт, модернизиране на страната, опазване на фискалната дисциплина и защита на гражданите от ценовия натиск. Но ще бъдем категорична опозиция на свръхконцентрацията на власт", заявяват от "Демократична България".

Първият тест - новият ВСС

Според ДБ първият голям тест за новата власт ще бъде изборът на нов Висш съдебен съвет и нов Инспекторат към него. От формацията подчертават, че този процес не може да се проведе по стария начин - с договорени квоти, зависими кандидати и фасадна процедура.

"Ние ще участваме в този процес и ще отстояваме ясни правила, публични критерии и гаранции, че в тези органи няма да влязат нови лица на стари зависимости", се казва в декларацията.

Президентските избори като стратегическа битка

От "Демократична България" определят президентските избори през 2026 г. като ключова стратегическа битка за бъдещето на България и за защитата на нейния европейски и демократичен път.

Формацията заявява, че ще работи активно за издигането на силен единен кандидат с ясен европейски профил - изразител на демократичните ценности, институционалната отговорност и държавността.

Според ДБ този кандидат трябва да олицетворява "просветения патриотизъм", да обединява обществото и да бъде гарант за националната сигурност и европейската идентичност на България.