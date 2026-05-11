Министър Пулев спира обществените поръчки, ще прави ревизия

Новият министър на икономиката Александър Пулев даде ход на ревизия, за която той съобщава от профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Пулев временно е спрял всички плащания от дъщерните дружества в т.ч. и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки.

Министърът на икономиката даде пояснение, че е направил изключение само за плащанията за заплати и издръжка на сградите.

“Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии. Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите”, написа Пулев.