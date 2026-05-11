ДПС-НН: Мерките на ПБ са първи стъпки в правилната посока

Атидже Алиева добави: Ще работим по техните мерки

11.05.2026 | 16:15 ч. 30
След като първата политическа сила “Прогресивна България” внесе законопроект с пакет мерки в борбата срещу високите цени, последваха и първите реакции от страна на опозицията.

ДПС-НН веднага излязоха с коментар на предложените от ПБ мерки. 

"Чухме законодателните предложенията на "Прогресивна България", ние от ДПС отчитаме тези мерки като първи стъпки в правилната посока, защото последните две години ДПС не само алармира за такива мерки, но има редица конкретни законодателни предложения", каза Атидже Алиева.

От партията на Пеевски ще се запознаят в детайли със законопроекта. Алиева добави, че ще работят по техните предложения.

"Свидетели сме на парадокс, че земеделските производители получават най-ниската печалба, като цените за потребители стават все по-непосилни", каза още тя.

ДПС-НН законопроект Прогресивна България високи цени инфлация Атидже Алиева
