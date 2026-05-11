Криза за лекари в Карлово: Две отделения в болницата са пред затваряне

Общинската болница в Карлово е пред тежка криза - две от отделенията са пред затваряне заради липса на медици. Това се случва година, след като в болницата спряха ражданията заради отказ на педиатрите да консултират недоносени бебета заради натовареност.

Новината за евентуалното закриване на детското отделение в МБАЛ "Д-р Киро Попов" - Карлово предизвика сериозно безпокойство сред жителите на региона, защото за много от семействата достъпът до лечение в Пловдив е труден и непрактичен.

Родителите имат нужда от лекари

"Имаме нужда от лекари. Помагат на децата. Имаме нужда, с астматици, пристъпи правят", каза Стефка Балтова от Розино.

Жител на Карлово е категоричен, че градът има нужда от болница - даже трябва да се направи ремонт, не да се затваря, казва Тодор Балтов пред Bulgaria ON AIR.

От следващата седмица детското отделение ще работи само с трима лекари, което означава постоянни извънредни дежурства.

"Повече от година и половина в отделението работим четирима човека - трима със специалност, като единият от тях е пенсионер и не участва в графика за дежурства. Това, което като регламентиран стандарт се изисква за педиатрия, е минимум 6 човека - поне четирима със специалност и двама без специалност. Абсолютно не отговаряме на тези критерии", каза д-р Нася Димитрова, началник на детско отделение в МБАЛ "Д-р Киро Попов" - Карлово.

Инфекциозното отделение също под риск

Сериозна е ситуацията и в инфекциозното отделение, където работят само двама лекари. "Минималният щат, който се изисква по стандарти, са двама лекари, от които единият със специалност. На практика, аз съм пенсиониран вече лекар, който е носител на дейността на клиничните пътеки. И ако се разболея, трябва да затворим отделението", каза д-р Анета Милушева от инфекциозното отделение в болницата.



Според местната власт заплатите са конкурентни, но въпреки това лекари не се намират. Според кмета на Карлово Емил Кабаиванов, че управителят на болницата дори уговаря кандидатите, че болницата ще поеме транспортните им разходи, дори ще им осигури жилище.

“До момента желаещ, който да е потвърдил, че ще работи в детско отделение в болницата, няма", казва кметът.

Едно от обсъжданите решения е въвеждане на извънредни дежурства срещу по-високо заплащане. Засега обаче сред медиците няма достатъчен интерес към подобен вариант.

